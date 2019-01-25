沙特王室頒令：餐廳可以播歌了

沙特阿拉伯周三（23日）頒布王室法令，終准許境內餐廳播放音樂。這是王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）推動多項改革的其中一環。

英國傳媒《中東之眼》新聞網（Middle East Eye）報道，沙特娛樂事務總局（General Entertainment Authority）局長兼王室顧問謝赫（Turki al-Sheikh）公布2019年娛樂業務年度行事曆，他說：「從今天起，我們會對王國境內的餐廳發放播音樂和歌曲的執照。」

據《阿拉伯新聞》日報（Arab News）報道，行事曆上列出沙特2019年準備在13個地點舉辦不同項目，包括賽車、魔術表演、舞台演出、電子遊戲轉播、戶外電影院等等。謝赫承諾舉辦足球表演賽，還提及英國球星碧咸（David Beckham）和法國球星施丹（Zinedine Zidane）。

沙特改革：沙特2017年宣布解除電影院禁令，時隔35年民眾終可欣賞電影。（Getty Images）

路透社引述謝赫表示，沙特的目標是要成為全球前十大及亞洲前四大娛樂重鎮，但他沒有提供相關時間表或具體數字。當局2018年表示，未來10年將投資達2400億沙特里亞爾（約5021億港元）在娛樂產業基建上。

沙特2017年起才宣布解禁電影院和音樂會等等，希望吸引國民在國內消費。穆罕默德提出的「願景2030」計劃解除婦女駕車禁令，並提高當地女性婚姻權利，期望藉此擺脫該國極度保守的形象。

沙特努力「洗底」的同時，卻在2018年10月爆出異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害一事，重創該國形象，一度令潛在投資者卻步。惟沙特憑藉自身雄厚財力和潛力，並派出強大團隊在達沃斯論壇遊說西方國家，相信很快便會再次吸引各地的投資者。

（綜合報道）