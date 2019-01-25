【委內瑞拉政變】美國籲公民「強烈考慮」離開委內瑞拉

委內瑞拉發生政變。總統馬杜羅（Nicolas Maduro）與美國斷交並要求美國使館人員在72小時內離境，美國原予以拒絕，但在周四（24日）亦發布聲明，要求所有非緊急需要的美國公民離開委內瑞拉。

反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）周三自行宣誓為臨時總統，隨即獲美國支持，總統馬杜羅與美國斷交並要求美國使館人員在72小時內離境，美國原以「不承認馬杜羅政權是委內瑞拉政府」關係拒絕，但在周四亦發布聲明，要求所有非緊急需要的美國公民「強烈考慮」離開委內瑞拉。惟美國駐加拉加斯大使館仍維持營運。

國務院聲明指出：「美國政府在向身在委內瑞拉美國公民提供緊急服務方面能力有限。美國公民應聯繫美國駐加拉加斯大使館獲取領事協助。在委內瑞拉居住或旅遊的美國公民應強烈考慮離開此地。商用客機航班仍有機位。」

現除美國外，加拿大、巴西、哥倫比亞、智利、阿根廷等國亦表示承認瓜伊多為合法政府；但俄羅斯、土耳其等國則表明支持馬杜羅；中國則表示反對外部干預委內瑞拉事務，呼籲國際社會冷靜。

委內瑞拉國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）亦表明不承認任何自命總統的人，對馬杜羅表示效忠。

（路透社）