路透社：波蘭擬封殺華為　讓諾基亞等歐洲競爭對手加入

中國電訊設備巨頭華為遭美國、日本等國家相繼「封殺」。路透社周四（24日）引述消息人士指出，波蘭當局月初以涉嫌從事間諜活動拘捕華為波蘭分公司高層王偉晶後，也正準備封殺華為，考慮在未來排除華為參與國內5G建設項目，轉為讓諾基亞（Nokia）等歐洲企業參與。

美國、日本、英國等國家「出招」阻撓華為參與國內5G項目建設，法國、德國等亦有意加入抵制華為。路透社周四（24日）引述消息人士指出，逮捕王偉晶意味波蘭的5G網絡建設項目將不會有中國企業參與，波蘭政府正與歐盟等談判，但尚未確定由哪一間電訊設備製造商取代華為。

報道指出，華為競爭對手、芬蘭的諾基亞（Nokia）及瑞典愛立信（Ericsson）目前的呼聲最高，可望為波蘭這個東歐最大經濟體提供5G服務。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）此前亦暗示會將華為拒諸門外，他周三（23日）接受波蘭網站money.pl採訪時表示，傾向與歐洲或與美國公司合作，而非來自亞洲的企業。

原本是華為駐波蘭華沙銷售總監的王偉晶，1月初遭波蘭國內安全局（Internal Security Agency）以涉嫌從事間諜活動為名拘捕，是繼2018年12月華為副董事長孟晚舟在加拿大溫哥華被捕後，再有華為職員在外國被捕。華為之後隨即終止與他的僱傭關係。王偉晶上周五（18日）透過代表律師發表聲明，指自己並無犯下間諜罪。

（綜合報道）