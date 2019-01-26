【委內瑞拉政變】馬杜羅願與反對派對話　瓜伊多拒絕

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）周五（25日）表示願意與反對派對話。惟反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）同日表明會拒絕談判，除非馬杜羅願意下台，設立過度政府舉行大選選出新任總統。

瓜伊多在首都加拉加斯呼籲支持者下周參加另一場大型示威，又指如果自己被捕，支持者要堅持到底，用和平方式示威。他說：「他們可以剪掉花朵，但永不能阻止春臨大地。」瓜伊多又表明拒絕虛假的對話，唯一想要的談判只是要結束馬杜羅的篡位。

馬杜羅同日指，今次政變是由美國在背後策劃和支持，批評華府想在委內瑞拉建立傀儡政府，破壞政府並以殖民方式控制國家。但他表示願意與反對派對話。

墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）表示願意作出調停，但不會選邊站。

瓜伊多周三（23日）自行宣誓為臨時總統後獲美國、英國、德國、巴西、哥倫比亞及阿根廷等國家已表態支持，但國內軍方仍對馬杜羅效忠，手中仍無實權。有消息人士透露，瓜伊多正考慮向國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，IMF）等國際機構尋求資金援助。

（路透社／美聯社）