馬來西亞終止中國承建東海岸鐵路計劃合約

馬來西亞經濟事務部長阿茲敏（Mohamed Azmin bin Ali）周六（1月26日）證實東海岸鐵路計劃（East Coast Rail Line，ECRL）已被取消。內閣已決定終止由中國交通建設公司（中國交建，CCCC）承建、總值200億美元（約1560億港元）的工程計劃，現正商討賠償金額。

馬來西亞東海岸鐵路計劃是該國最大型的同類項目。該國陸路公共運輸委員會2016年提出此項計劃，同年確定由中國交建承建，項目在2017年8月動工。它是中國一帶一路的重要基建項目之一。鐵路總長688公里，接通泰國東部的南海，與馬六甲海峽西部重要貨運通道。這項目由中國進出口銀行貸款融資。合同金額550億令吉（約合128億美元），為期7年。它的客運設計時速為160公里，貨運設計時速為80公里。

阿茲敏表示，因工程造價過高，它開始後每年利息高達1.2億美元，政府無力負擔，須在不影響中馬關係下終止合約。他強調馬來西亞歡迎中國投資，但須根據具體情況而定。

馬哈蒂爾（Mahathir Bin Mohamad）上任該國首相後在5月27日承諾，會檢視前任首相納吉（Najib Razak）所批准鐵路及高鐵興建計劃，當中包括中國企業所承建的「東海岸鐵路計劃」。馬哈蒂爾當時直言：「這項計劃的合約很奇怪，建築商必須來自中國，貸款也是來自中國。」

新加坡《聯合早報》引述網媒The Edge Markets在1月19日報道，馬來西亞政府已終止計劃合約。該國政府2018年7月突然下令中國交建暫時停工，但未對外公布此事或說明停工原因。中國交建證實收到停工指令。

（綜合報道）