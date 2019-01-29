【一分鐘看世界】華為被起訴、英脫歐方案今再闖關、軍心爭奪戰

早晨，今天是1月29日，星期二。
和暖的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
華為遇官司
美中舉行高級別貿易談判前夕，華府周一（28日）宣布起訴華為及副董事長孟晚舟等合共13項罪名，指他們涉嫌詐騙、妨礙司法公正等罪狀。除此之外，有報道指白宮一直向並他國家施壓，封殺華為參與5G網絡建設。面對各國對該公司的夾擊，北京方面該如何尋求突破？（按此閱讀更多）
美國以危害國家安全為由，遊說「五眼聯盟」（Five Eyes）和歐洲多國 抵制華為。。（視覺中國）
委內瑞拉危機的政治磨心
委內瑞拉上周三（23日）爆發政治危機，反對派領袖兼國會議長瓜伊多自行宣誓為臨時總統，獲歐美多國支持。現任總統馬杜羅則強調自己仍然大權在握，周日（27日）到首都郊區的軍事基地視察軍隊演練，以示仍獲軍方支持。要得天下，軍方的表態極為重要，即使馬杜羅手執兵權，瓜伊多仍向軍警招手，以特赦作為誘因。不過由於主要將領都已經「歸邊」，前線士兵卻因種種問題而能表態……（按此閱讀更多）
委內瑞拉政變：一名國民警衛成員把反對派支持者派發的特赦宣傳單張燒毀。（路透社）
決戰「B計劃」
英國下議院周二（28日）表決首相文翠珊的脫歐替代方案前夕，文翠珊私下已排除「硬脫歐」可能性。不過最受爭議的愛爾蘭硬邊界問題仍未解決，前外相約翰遜認為，文翠珊正考慮為該方案向歐盟尋求有法律約束力的改變，當中包括為方案設立日落條款，以及說服歐盟放棄「補底方案」。文翠珊周一（28日）向保守黨國會議員表示，要求他們向歐盟就如何修改脫歐協議表達立場。不過歐盟警告，如果英國最終以硬脫歐收場，後果將非常嚴重……（按此閱讀更多）
第二次「特金會」地點已決？
美朝第二次首腦峰會盛傳在2月底舉行，有俄羅斯傳媒引述消息人士報道，會談地點已經塵埃落定……（按此閱讀更多）
美國的「牆」期問題
美國政府政記錄35日停擺，終於在上周五（25日）暫時終止：參眾兩院同日通過了三周臨時延續開支決議案，其中不包括興建美墨邊境圍牆經費。不過署理白宮幕僚長馬爾瓦尼警告，一旦國會拒絕在未來3周內撥款興建美墨邊境圍牆，停擺問題將會重現。可是這場以國民福祉作為要脅的政治糾紛，是否應該見好就收？（按此閱讀更多）
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