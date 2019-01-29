【英國脫歐】文翠珊望與歐盟重啟談判　DUP對此表示歡迎

英國下議院周二（29日）辯論及表決首相文翠珊（Theresa May）脫歐替代方案「B計劃」的一系列修正案，其中保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）提出，以其他方案取代充滿爭議的北愛爾蘭「補底方案」（Backstop）。 文翠珊發言人在會前透露，文翠珊同日遊說議員支持布雷迪的修正案，並向內閣表示，為讓國會支持她的脫歐方案，不得不與歐盟重啟談判，討論修改現有脫歐協議草案內容。北愛爾蘭民主統一黨（DUP）對此表示歡迎。

歐盟27個成員國2018年11月25日通過英國脫歐協議草案，惟有關草案1月15日遭英國國會以大比數否決。文翠珊上周一（21日）公布俗稱「B計劃」的新版本草案，下議院會在周二（29日）表決有關的一系列修正案。

文翠珊發言人指出，首相會在辯論前向議會發表講話，希望議員支持她與歐盟重新談判。發言人在會前透露，文翠珊當日呼籲內閣支持「布雷迪修正案」，並要求她所屬的保守黨國會議員，向歐洲聯盟傳達一項訊息，即如果避免愛爾蘭出現硬邊界的計畫被替換，英國國會將會支持她的脫歐協議。

若「布雷迪修正案」獲通過，意味英國政府將與歐盟重啟談判，以更改脫歐協議中的「補底方案」。發言人又表示，文翠珊計劃同日向歐盟發表講話。DUP下議院領袖多茲（Nigel Dodds）​表示，歡迎文翠珊承諾尋求修改脫歐協議，並強調支持翠珊試圖就愛爾蘭邊界尋求解決方案。

惟歐盟數月來已連番聲明脫歐協議的「補底方案」絕不會更改，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）上周一（21日）亦指出，時現的脫歐協議已經是最好的協議，不會就協議重啟談判。不過愛爾蘭與歐盟之間在脫歐後硬邊境問題上近來亦出現立場不一的情況，因此文翠珊似乎看準了歐盟國家似有裂痕之機，想借國會之力，去再求讓步。

（綜合報道）