【英國脫歐】文翠珊尋求議員支持：應向歐盟表明我們接受甚麼協議

英國下議院周二（29日）表決首相文翠珊（Theresa May）脫歐替代方案「B計劃」的一系列修正案，下議院議長白高漢（John Bercow）選出其中7項讓議員辯論及投票。 文翠珊在辯論前呼籲議員支持方案，讓她獲足夠授權要求歐盟重啟脫歐談判，以更改充滿爭議的北愛爾蘭「補底方案」（Backstop）。她表示，歐盟願意與英國達成脫歐協議，今次表決是向歐盟表達意向的好機會，讓議員表明自己在脫歐的立場及底線，並向歐盟明確展示會接受怎樣的脫歐協議。

文翠珊表示，正在尋求重新談判與歐盟達成脫歐協議，以確保有「重大」變革。她強調這樣的改變並不容易，可能會面臨歐盟強烈抵制，所以希望議員支持方案，令她獲足夠授權，要求歐盟重開脫歐談判。

她強調，這是一個向歐盟展示英國立場的機會，並認為歐盟希望與英國就脫歐協議達成一致意見，但議員必須在否決「有意義投票」後，清楚表明他們支持甚麼協議。她所指的「有意義投票」，即1月15日遭國會以大比數否決的草案。

下議院議長白高漢（John Bercow）選出7項修正案讓議員辯論及投票，當中包括保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）提出的「修訂N」，有關修訂提出以其他方案取代充滿爭議的北愛爾蘭「補底方案」（Backstop）。

文翠珊當日呼籲內閣支持「布雷迪修正案」，並要求她所屬的保守黨國會議員，向歐洲聯盟傳達一項訊息，即如果避免愛爾蘭出現硬邊界的計畫被替換，英國國會將會支持她的脫歐協議。

（綜合報道）