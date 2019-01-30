姆努欽料中美貿易談判有重大進展　強調與華為案無關

美國財長姆努欽（Steve Mnuchin）周二（29日）接受霍士財經網（Fox Business Network）訪問時表示，預期在本周舉行的中美貿易談判上會取得重大進展，並指美國起訴華為與中美貿易談判無關。

姆努欽在訪問中指，貿易談判的關鍵問題在於中國市場開放，確保沒有強制合資企業，沒有強制技術轉移，並需要設置機制監視器成果。他預計會在本周的談判中於上述問題上取得重大進展。

對於外界有指華為副董事長孟晚舟為貿易戰談判籌碼，姆努欽強調，美國起訴華為與中美貿易談判為兩回事。他表示：「美國起訴華為並非貿易談判範圍內。強迫技術轉移問題屬貿易談判範圍內，但所有與違反美國法律或美國制裁的相關問題將循另一途徑解決。」

他又指，貿易和強迫技術轉移屬國家補貼的問題，而華為牽涉的是美國基礎設施和網絡的國家安全問題。他強調，兩者為不同的問題，不應混為一談。

中方代表國務院副總理劉鶴周一（28日）下午抵達美國華盛頓，準備周三（30日）開始與美方展開新一輪談判，商務部副部長王受文、財政部副部長廖岷以及人民銀行行長易綱也會參加會談。而美國方面則由貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）主持會談，姆努欽、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）和白宮經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）將一同出席。

（路透社）