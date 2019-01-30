【英國脫歐】國會通過修正案　尋求與歐盟談判愛爾蘭邊境替代方案

英國下議院周二（29日）表決首相文翠珊脫歐協議草案的替代方案「B計劃」，而在此前7項獲准表決的修正案中，有2項修訂獲通過，包括保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）提出的修訂N，要求以其他方案取代充滿爭議的北愛爾蘭「補底方案」（Backstop），意味政府要重新就脫歐協議與歐盟談判。

下議院共表決7項修正案，前4項修正案全數遭否決，包括最大反對黨工黨提出避免無協議脫歐的修訂。

保守黨議員斯佩爾曼（Caroline Spelman）和工黨議員Jack Dromey的修訂以318票比310票獲通過，要求排除英國無協議脫歐的可能。

最後一項由布雷迪提出的修正案，要求以其他方案取代充滿爭議的北愛爾蘭「補底方案」。結果317票贊成、301反對，獲得通過，促請政府重新就脫歐協議與歐盟談判。

文翠珊回應稱，會就此再與歐盟協商，尋求修改脫歐協議，但同時指出談判過程不會容易。她說，下議院明確表達不希望英國在無協議下脫歐，自己亦同意有關看法，但單是否決無協議脫歐並不能避免無協議脫歐，將與議員合作尋找共識。

工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）表示，已準備好與文翠珊會面，期望可以藉此表達有關脫歐的觀點。

北愛爾蘭民主統一黨（Democratic Unionist Party，DUP）副黨魁杜立志（Nigel Dodds）重申，不希望英國內設置邊界，也不願見到愛爾蘭島出現硬邊界，DUP會與文翠珊合作，為英國實現最佳的協議。

（綜合報道）