【華為孟晚舟被捕】回應引渡要求期限倒數　加拿大擬派特使赴京

美國司法部周一（28日）正式向加拿大提出引渡華為副董事長孟晚舟的要求，加拿大往後有30天時間審理並予以答覆。 《多倫多星報》（Torono Star）報道指，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）及其政府正考慮指派一名特使前往北京處理中加緊張關係。

報道指，在加拿大前駐華大使麥家廉（John McCallum）因上周對外發布雜亂信息而被杜魯多辭退後，杜魯多本人、司法部、公共安全部、外交部和國際貿易多樣化部等部門，均試圖讓渥太華政府有關中國的信息拉回正軌。

麥家廉曾表示孟晚舟有強力理由阻止被引渡到美國，又稱若美國放棄引渡要求，對加拿大是好事。杜魯多最終在上周六（26日）免去麥家廉的職務。

加拿大廣播公司（CBC）報道指，在麥家廉被炒後，曾於2012年至2016年任職加國駐華大使的趙樸（Guy Saint-Jacques）呼籲，渥太華政府應立即任命一名特別大使與北京交涉，並同時任命新的駐華大使。

趙樸表示，由於任命下任大使需時，故指派特使能向北京釋出信息，顯示加拿大是嚴肅地嘗試解決中加之間的外交爭端，為中國緊張局勢。

加拿大卑詩省最高法院周二（29日）開庭審理並批准孟晚舟更改保釋條件申請。最高法院已同意，將她下次出庭日期，由2月6日推遲至當地時間3月6日。

（多倫多星報）