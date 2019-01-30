【中美貿易戰】白宮讓步結束停擺　特朗普或有壓力要「贏返次」

美國總統特朗普上周五（26日）讓步，宣布暫時恢復聯邦政府運作3星期至2月15日，結束停擺35日的僵局。特朗普政府本周把注意力轉移，從與民主黨鬥爭，移至一個更為艱巨的談判挑戰。 中美新一輪貿易談判周三至周四（30至31日）舉行，中國國務院副總理劉鶴率團前往美國，並會在周四（31日）與總統特朗普會面，為中美貿易談判作最後衝刺。《紐約時報》周二（29日）報道，特朗普在美墨邊境圍牆議題的讓步，可能會讓他有更大壓力，需要在中美貿易談判取得勝利。

美國國會預算辦公室（CBO）周一（28日）估算，是次停擺對美國經濟造成30億美元（約234億港元）永久損失。《紐約時報》周二（29日）報道，特朗普未能在美墨邊境問題取得勝利，不但使他「生意人」的名號受損，更可能會削弱他部分政治資本，減弱他在貿易談判的籌碼，變相使中國在談判中更為大膽。

報道指出，美國卻可能會因禍得福，在談判桌上取得有利位置。報道引述前國際貨幣基金組織（IMF）中國部門負責人普拉薩德（Eswar Prasad）指出，華府停擺一方面讓特朗普有更大壓力，需要在中美貿易談判取得勝利；另一面這個史上最長停擺的持續時間及政治走向，亦突顯特朗普政府在經濟問題上的不可預測性和不妥協態度，這可能最終對美國有利。

（綜合報道）