Facebook被揭每月20美元利誘青少年用戶　套取個人資料

資訊科技新聞網站TechCrunch周三（30日）報道，Facebook自2016年起，以13至35歲的年輕用戶為目標，利誘他們安裝應用程式，並容許Facebook收集他們的個人資料，然後每月向他們支付20美元。Facebook現時已在iPhone手機停止有關計劃。

報道指，Facebook製作一個名為「Facebook Reasearch」的手機應用程式，每月向參加者付最多20美元（約156港元），換取他們提供其電話和互聯網活動的資料。

報道稱相關手機應用程式可能會向Facebook披露參加者的個人訊息內容和照片等、電郵和數據用量、搜尋紀錄和定位資料，還包括在網上平台亞馬遜（Amazon）購物的記錄。

TechCrunch表示，該應用程式與Facebook 2018年6月被蘋果公司禁止的「Onavo Project」相似。後者曾傳出被指違反蘋果App Store用戶私隱政策而遭剔除。

英國廣播公司（BBC）報道指，參加者會被要求同意不向第三方透露任何有關這計劃的資訊。

Facebook承認有份運作該應用程式和研究計劃，目的是收集用戶的使用習慣，並表示所有參加者都同意計劃的條款，計劃亦符合市場研究的標準運作。

Facebook否認透過社交媒體上的廣告吸引13至17歲用戶參加計劃，並表示未成年的用戶需獲得家長同意。

BBC稱，在有關報道出街後數小時，Facebook表示會終止在蘋果手機進行該計劃，惟報道指公司未有暫停在Andriod手機進行的計劃。

（英國廣播公司／TechCrunch）