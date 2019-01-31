【委內瑞拉政變】數千反對派響應瓜伊多號召　停工上街抗議

委內瑞拉自1月23日出現「雙總統」後，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）便一直與獲歐美多國支持的反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）針鋒相對。當地政治亂局持續，周三（30日）再有數千名反對派示威者，按瓜伊多號召上街示威。他們要求馬杜羅移交權力，並呼籲軍方停止武力鎮壓。

Hoy toda Venezuela se manifiesta. Nuevamente, nos reencontramos con ese deseo de libertad, con esas ansias de construir el país que soñamos.



¡Sueñen Grande!

¡Sueñen Bonito! #VamosBien ¡muy bien! pic.twitter.com/nYRS9dVlRL — Juan Guaidó (@jguaido) 2019年1月31日

瓜伊多早前在Twitter號召民眾停工兩小時上街示威。數以千計示威者周三（30日）響應，他們聚集在首都加拉加斯（Caracas）及各大城市抗議，高呼支持瓜伊多，表示希望馬杜羅下台。

瓜伊多期間到場支持，並在加拉加斯的委內瑞拉中央大學（Central University of Venezuela）發表講話，呼籲軍隊停止用武力鎮壓民眾，又希望大家繼續在街上示威，為大家的未來努力。他同日在美國《紐約時報》撰文稱，政權過渡需要得到軍方支持，反對派已與委內瑞拉軍方及安全部門的代表秘密會面。

外界預料，委內瑞拉將在周末再有更大型示威。上周示威活動爆發流血衝突，人權組織委內瑞拉社會衝突觀察（Venezuelan Observatory for Social Conflict）指，衝突釀成至少35人喪生，大部分人是被安全部隊槍殺。

（綜合報道）