【委內瑞拉政變】美國若出兵須多少軍力？　前官員：最少2.5萬人

委內瑞拉鬧出雙總統後，美國政府表態支持反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido），令外界猜測美國會否出兵干涉，尤其是美國總統特朗普（Donald Trump）曾表示「所有選項都在桌上」，國家安全顧問博爾頓（John Bolton）更遭媒體發現在筆記簿寫上「5000士兵派往哥倫比亞」的字句。 美國若然出兵，將要動用多少軍力？英國《泰晤士報》周三（30日）引述美國國防部前高層估計，最少要動員2.5萬名士兵。

冷戰時期，美國曾發動兩場針對拉丁美洲國家的軍事干預行動，分別是1983年10月出兵加勒比海島國格林納達（Grenada）的「緊急狂怒行動」（Operation Urgent Fury），以及1989年12月入侵巴拿馬和推翻軍事強人諾列加（Manuel Noriega）的「正義之師行動」（Operation Just Cause）。

報道指，巴拿馬的行動動員約2萬名士兵，而出兵格林達納時也出動了兩營遊騎兵團（Ranger）、空降師和特種部隊等共約7300人。報道續指，如果要出兵到委內瑞拉，預料也需要動員類似的混合軍團。

一名美國國防部前高層稱，如果美國出兵委內瑞拉的初步目標是奪取首都加拉加斯（Caracas），估計需要2.5萬至3萬名士兵。

報道又稱，美國出兵的關鍵是要獲得委內瑞拉周邊國家，如哥倫比亞和巴西等的支持。惟哥倫比亞官員一直表示無意參與，或支持任何由其領土發動的軍事干預。

另外，委內瑞拉反對派的駐美代表貝基奧（Carlos Vecchio）表示，日前與特朗普會面只討論了有關國家民主過渡，以及凍結委國官員在美資產的問題，強調雙方沒談及包括軍事的其他任何選項。

（泰晤士報／今日美國）