科學家首次觀察一新物質形態　有助揭開宇宙大爆炸謎團

日本科學家首次透過實驗，示範展示了一種奇異物質的新形態並進行觀察，物質內包括一直難以捉摸的「K介子」（Kaon）。這項突破開闢一種全新方式助科學家理解原子世界，以更深入了解原子核質量的起源，揭開宇宙大爆炸的謎團。

日本物理學家湯川秀樹1935年提出介子存在的概念，指介子是由一對夸克（quark）及反夸克構成。這個理論及後得到證實，並令他在1949年成為首位得到諾貝爾獎的日本人。不過介子僅會短暫存在，所以一直難以被科學家準確找到。

「K介子」屬介子一種，負責調解質子和中子之間的作用力。它的存在時間同樣短暫，所以被稱為「虛擬粒子」（virtual particles）。

日本理化研究所（RIKEN）及日本散裂中子源（J-PARC）研究中心周一（1月28日）公布，成功將質子和中子固定在原子核中，並在一種新物質中觀察到這種難以捉摸的介子。

研究人員以氦-3作為標靶，它的原子核由二顆質子和一顆中子所組成。他們擊出原子核的中子，中子飛出的反作用力，不但大大降低「K介子」的能量，更令「K介子」取代原來中子的位置，並與兩個質子緊密結合，成為新的原子核。

主導研究的科學家岩崎雅彦指出，這項突破證實介子可作為一種真實粒子存在於原子核，開闢了一種全新方式觀察和理解原子世界，並有助科學家可更深入了解宇宙誕生後，原子核質量的起源。他表示，未來會以用更重的原子核做實驗，進一步理解「K介子」如何結合。

（綜合報道）