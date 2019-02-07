【委內瑞拉政變】博爾頓擬實施新制裁　籲軍方轉撐瓜伊多

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委內瑞拉政局持續動蕩，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）獲軍方支持。美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周三（6日）表示，倘委內瑞拉軍方高層願意承認反對派領袖瓜伊多（Juan Guido）為臨時總統，華府將考慮解除制裁。

博爾頓周三於Twitter貼文稱，美國考慮對站在民主一方，並支持瓜伊多的委內瑞拉高級軍官解除制裁，否則華盛頓會執行全面經濟制裁。

委內瑞拉這一輪政變中，軍方取態被指是反對派能否推翻馬杜羅政權的關鍵。

馬杜羅委任的駐華盛頓軍官席爾瓦（Jose Luis Silva），1月26日承認瓜伊多為合法總統，並呼籲其他軍人跟隨。另有一位名為亞涅斯（Francisco Yanez）的空軍高層，2月2日稱他否認馬杜羅是總統，並承認瓜伊多為委國臨時的國家元首。

另一邊廂，反對派領袖瓜伊多國外支持不斷壯大，承認他為「臨時總統」的國家增至38個，包括16個歐盟國家。

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（路透社）

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