【委內瑞拉政變】博爾頓擬實施新制裁　籲軍方轉撐瓜伊多

委內瑞拉政局持續動蕩，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）獲軍方支持。美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周三（6日）表示，倘委內瑞拉軍方高層願意承認反對派領袖瓜伊多（Juan Guido）為臨時總統，華府將考慮解除制裁。

博爾頓周三於Twitter貼文稱，美國考慮對站在民主一方，並支持瓜伊多的委內瑞拉高級軍官解除制裁，否則華盛頓會執行全面經濟制裁。

The U.S. will consider sanctions off-ramps for any Venezuelan senior military officer that stands for democracy and recognizes the constitutional government of President Juan Guaido. If not, the international financial circle will be closed off completely. Make the right choice! — John Bolton (@AmbJohnBolton) 2019年2月6日

委內瑞拉這一輪政變中，軍方取態被指是反對派能否推翻馬杜羅政權的關鍵。

馬杜羅委任的駐華盛頓軍官席爾瓦（Jose Luis Silva），1月26日承認瓜伊多為合法總統，並呼籲其他軍人跟隨。另有一位名為亞涅斯（Francisco Yanez）的空軍高層，2月2日稱他否認馬杜羅是總統，並承認瓜伊多為委國臨時的國家元首。

另一邊廂，反對派領袖瓜伊多國外支持不斷壯大，承認他為「臨時總統」的國家增至38個，包括16個歐盟國家。

（路透社）