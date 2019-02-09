特朗普：第二次「特金會」2月27至28日在越南河內舉行

美國總統特朗普（Donald Trump）周五（8日）於Twitter宣布，他將會於2月27至28日到越南首都河內與朝鮮領袖金正恩舉行首腦峰會。

特朗普的Twitter留言提到，美國對朝鮮問題代表剛離開朝鮮，又指會面充滿建設性，雙方亦就舉行第二次「特金會」的日期達成協議。特朗普又稱，非常期待與金正恩會面，為和平進程邁進一步。

華府周一（4日）派遣朝鮮問題特使比根（Stephen Biegun）出訪朝鮮半島，首先在首爾與國家安保室室長鄭義溶會面。韓國總統府青瓦台表示，二人在總統府的會談持續約50分鐘，主要就特朗普和金正恩第二次峰會的細節進行磋商。比根向鄭義溶解釋美方的立場，鄭義溶則向比根通報韓國對當前半島局勢的評估，以及首爾和華盛頓今後必須共同採取的行動。

比根其後轉往平壤，周三（6日）與朝鮮前駐西班牙大使、現任國務委員金赫哲會面，為第二次美朝首腦會談商討安排。

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月9日

至於今次「特金會」的舉行地點，日本《朝日新聞》周日（3日）引述韓朝消息人士稱，朝鮮最初因為領袖金正恩的保安問題，希望第二次美朝峰會能在平壤或板門店舉行。不過華府希望會談在美國及朝鮮以外的亞洲國家舉行，而蒙古和越南均已表明主辦峰會的意願。

消息人士續指，考慮到氣候等因素，美朝最終同意2月底在越南舉行第二次「特金會」，更指平壤政府已接納美方提議，決定在越南峴港舉行美朝首腦會談，但最終特朗普宣布選址時，地點卻不是峴港，而是首都河內。

North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, will become a great Economic Powerhouse. He may surprise some but he won’t surprise me, because I have gotten to know him & fully understand how capable he is. North Korea will become a different kind of Rocket - an Economic one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月9日

特朗普亦繼續在Twitter向金正恩大派高帽，指朝鮮在金正恩的領導下將成為經濟強國。他表示自己非常清楚金正恩的為人及能力，因此金正恩的執政方式可能為其他人帶來驚訝，但他自己就完全不感到意外。

在該段留言中，特朗普認為朝鮮將會是不同的「火箭」，但強調這是經濟的火箭。特朗普曾經以「火箭人」形容金正恩，嘲諷他多次試射導彈，因而惹來朝鮮不滿。不過雙方在2018年6月12日於新加坡舉行的第一次「特金會」中，金正恩向特朗普指對方曾稱呼他做「火箭人」，特朗普就問金正恩曾否聽過《火箭人》這首歌，金正恩表示沒有。特朗普又問他會否介意這個稱呼，金正恩回答不會。

特朗普其後記得該段的對話，於是國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月訪問朝鮮時，帶同《火箭人》CD送給金正恩，但最後蓬佩奧沒見對方，CD唯有原封不動帶回。