美參議員沃倫正式宣布　參加2020年總統選舉

美國馬薩諸塞州（Massachusetts）民主黨女參議員沃倫（Elizabeth Warren），上周六（9日）正式宣布參加2020年總統選舉，強調會為所有美國人而戰。

現年69歲的沃倫上周六於波士頓（Boston）西北部城市勞倫斯（Lawrence）正式宣布參選，她主張爭取工人權益、公平薪資和醫保方案。

這是我們生命中的戰鬥，建設一個可以夢想成真的國家，一個為眾人服務的美國。這就是我為甚麼會站在這裏，宣布我是美國總統候選人的原因。 民主黨參議員沃倫

美國進步變革競選委員會（PCCC）聯合創辦人格林（Adam Green）表示：「我們認為沃倫是最有可能當選的民主黨人，也是擔任總統的最佳人選。」惟總統競選團隊稱沃倫是騙子，特朗普（Donald Trump）亦多次公開嘲諷沃倫是動畫電影《風中奇緣》的印第安公主寶嘉康蒂（Pocahontas）。

自2013年起代表馬薩諸塞州成為參議員的沃倫，在黨內素有「自由主義火把」的稱號。她在參議院常就金融事務發聲，也是消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）成立的推手之一。她從政前是哈佛大學法學院教授。

沃倫2018年12月31日已宣布就參選成立「探索委員會」（Exploratory Committee），為2020年總統大選做準備。

（路透社）