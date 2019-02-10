【中美貿易戰】白宮宣布談判日程　就「結構性改革」對華施壓

美國白宮上周五（8日）發表聲明指，貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）2月14日至15日到北京參與貿易談判。有白宮官員表示，美國代表將向北京施壓，要求中國就對待美國企業知識產權的方式進行改革。

白宮聲明指，副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）下周一（11日）會先率團，與中方官員舉行副部長級會談。

路透社上周六（9日）引述白宮官員稱，美方談判代表準備向北京施壓，要求中國改變現行對待美國企業知識產權的方式，敦促中方進行結構改革。

《華爾街日報》中文網上周四（7日）報道指，美國總統特朗普（Donald Trump）堅稱，中美之間達成的協議要包括對中國經濟進行深層次結構性改革的內容。

特朗普上周發表的國情咨文提到，美國正與中國努力達成一份新的貿易協議，但他批評中國長年針對美國工業，並盜取這些企業的知識產權。他表示，新的協議需包括結束不公平貿易行為，以及真正的結構性改革。

美國CNBC引述白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱，特朗普已表示，對於與中國達成潛在的貿易協議感到樂觀，但指雙方仍有頗大的距離。