【何鴻燊逝世】與葡關係深厚　曾是首名在世華人享街道命名殊榮

「澳門賭王」何鴻燊2020年5月26日逝世，享年98歲。他與葡萄牙淵源深厚，葡萄牙首條以在世華人命名的街道，就是2008年10月在該國第三大城市卡斯凱斯（Cascais）掛牌的「何鴻燊博士大馬路」（Avenida Dr. Stanley Ho）。

圖為2006年11月，何鴻燊出席生日派對（美聯社）

卡斯凱斯市政府2008年決定授予何鴻燊兩項殊榮。首先是把何鴻燊旗下的埃什托里爾賭場（Casino Estoril）北門，對開的一條街道正式定名為「何鴻燊博士大馬路」；其次是向何鴻燊授予「傑出企業家勳章」（Medalha de Merito Empresarial），表彰他對葡萄牙旅遊業做出的貢獻。

根據葡國法律，獲得街道命名殊榮的人士都是對葡萄牙有卓越貢獻和非常重要的人物，而理論上這項榮譽並不會向在世人士頒發。因此，他當時成為葡國史上首名獲得該殊榮的在世華人。

何鴻燊當年表示，他對葡萄牙的友誼源自澳門，卡斯凱斯則是他對葡萄牙熱愛的所在之處。時任市長卡普舒（Antonio d’Orey Capucho）表示，埃什托里爾賭場對葡萄牙的旅遊業有根本的影響，他又讚揚何鴻燊在經濟發展和慈善活動上不遺餘力。

埃什托里爾賭場開業至今逾60年，為現今歐洲最大的賭場之一，現時由博彩娛樂公司Estoril Sol管理。何鴻燊1987成為該賭場大股東。

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回顧澳葡殖民時期，何鴻燊其實在1988年已經在澳門擁有「街道命名」的殊榮。現時環繞南灣湖，連接澳門旅遊塔和區華利前地的道路，就是叫作「何鴻燊博士大馬路」。

何鴻燊多年來獲得海外政府頒授勳章和頭銜。除了葡萄牙之外，他還曾獲英國、法國、比利時、西班牙、日本，馬來西亞，以至梵蒂岡教廷授予的勳章。

（綜合報道）