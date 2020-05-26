【何鴻燊逝世】人脈極廣　伊朗搞賽馬朝鮮開賭場　FBI曾有意拉攏

「澳門賭王」何鴻燊2020年5月26日逝世，享年98歲。他建立的博彩業務遍佈世界各地，甚至在朝鮮首都平壤也有投資營運賭場。賭王得以在這個封閉國度開辦賭場，惹來多方關注，據報甚至連美國聯邦調查局（FBI）也曾嘗試伸手拉攏。

何鴻燊在平壤投資的賭場位於羊角島國際酒店內，圖為2014年時的平壤羊角島國際酒店外觀（美聯社）

早在1999年，當朝鮮仍是由金正恩之父金正日管治的年代，何鴻燊已斥資約2.33億港元，在平壤羊角島國際酒店開辦該國唯一的合法賭場。

除了開辦賭場外，外界相信「賭王」在朝鮮也有相當的人脈關係，而從他口中也傳出過關乎國際時政的消息。2003年，英美準備攻打伊拉克時，何鴻燊曾引述一些不具名的朝鮮高官稱，朝鮮願意收留時任伊拉克獨裁者薩達姆（Saddam Hussein）。他當時說：「他們（朝鮮高官）告訴我真是有避免戰爭的機會，而薩達姆可在英、美轟炸當地前2天下台，或他可宣布舉行民主選舉。」

他指出，讓薩達姆同意宣布舉行選舉的其中一個條件是，不能有任何一位候選人從美國取得競選經費，確保未來伊拉克內政不會有美國干預：「任何接受美國金錢的人會被槍擊。」何鴻燊當時說，朝鮮願意讓薩達姆來到當地，以及讓他的家人前來團聚。

何鴻燊能在封閉的朝鮮做生意，人脈之廣讓美國FBI想招為線人。根據《紐約客》周刊（New Yorker）2012年刊登的文章「The God of Gamblers」（暫譯：賭神）報道，何鴻燊與任何人和每個人做生意，包括在伊朗國內辦賽馬、在金正日眼皮底下開賭場，也在菲律賓獨裁者馬可斯（Ferdinand Marcos）治下舉辦賽船活動。

文章指，何鴻燊2002年前在澳門的獨家賭場生意，也令他結識一些「頂層朋友」。這令FBI十分渴望把何鴻燊轉成為線人，惟情報人員的「努力」最終並沒成功。文章引述一名曾在港工作的FBI前特工格羅夫（Dan Grove）稱，「從來沒有人跑上第一壘」，意味情報人員根本無從入手。

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（綜合報道）