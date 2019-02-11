美國兩黨於美墨圍牆談判破裂　白宮不排除政府再停擺

美國聯邦政府結束史上最長停擺後，民主共和兩黨就邊境問題繼續磋商。共和黨參議員周日（10日）透露，兩黨在移民拘留政策出現分歧，談判破裂。署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）接受訪問時亦坦言，不排除政府再陷入停擺。

共和黨參議員謝爾比（Richard Shelby）接受《霍士周日新聞》（Fox News Sunday）節目訪問時指，雙方在移民拘留政策上出現分歧，談判陷入僵局。他表示，於移民及海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）拘留罪犯一事上，民主黨要求為拘留數目設限，但共和黨反對。他又指，希望兩黨談判代表可以盡快重返談判桌。

署理白宮幕僚長馬爾瓦尼則在全國廣播公司（NBC）《與新聞界對話》（Meet the Press）節目中表示，不排除政府將再陷入停擺。他重申，特朗普要求撥款57億美元建牆，如最終不獲撥款，或者撥款金額遠少於此數目，總統難以簽署有關法案。

美國聯邦政府破紀錄停擺35天後，白宮早前宣布與國會達成協議，為受影響部門提供臨時運作資金至周五（15日），以便共和、民主兩黨國會議員就最受爭議的興建邊境圍牆撥款談判。美國參眾兩院的議員希望在周一（11日）前結束談判，令眾議院可以趕及在下周五前通過撥款。

（路透社）