美兩大政黨或就圍牆撥款達共識　政府會否再陷局部停擺仍屬未知數

美國聯邦政府破紀錄停擺35天後，白宮早前宣布與國會達成協議，為受影響部門提供臨時運作資金至下周五（15日），以便共和、民主兩黨國會議員就最受爭議的興建邊境圍牆撥款談判。如今限期迫近，消息指兩黨差不多取得共識，但總統特朗普（Donald Trump）最終是否接受仍是未知之數。

美國參眾兩院的議員希望在下周一（11日）前結束談判，令眾議院可以趕及在下周五前通過撥款。《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）周五（8日）引述兩黨人士報道，他們同意將部分公帑用於興建邊境「障礙物」、改善邊防設備以及定立新措施應付尋求美國給予難民身份的民眾。但有關費用肯定會比特朗普一直要求的57億美元為低。不過他們都沒有透露更多細節，指兩黨的談判順利，所以為了保持默契，暫時不會公開內容。

特朗普為興建美墨圍牆，不惜把圍牆撥款綑綁在政府運作預算案中迫使政府停擺。（路透社）

即使國會兩黨同意結束撥款爭議，他們仍然擔心聯邦政府或再次陷入停擺危機。除了特朗普可能不滿撥款金額過低而拒絕簽署法案，國會內的保守勢力同樣會要求增加金額，自由派議員或對協議「唔收貨」，另外亦有民主黨議員表明不願意將更多資金用於移民及海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE）身上。

假如撥款再被否決，特朗普可能透過宣布緊急狀態，繞過國會取得圍牆撥款。眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，特朗普絕對有權為此宣布緊急狀態令，又不認為黨友會與民主黨聯手反對白宮的決定。可是有很多共和黨議會對此大唱反調，質疑宣布緊急狀態令的法律理據，亦有其他議員相信法院會將認為有關舉動違憲。

這種障礙物在美墨邊境的某些特定地區確是有助邊防的建設。它是不是一道「牆」，實質上其實並不重要。（路透社）

（綜合報道）