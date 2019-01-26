華府局部停擺告一段落　史上最長35天影響遍全美

美國聯邦政府停擺終告一段落，總統特朗普在周五（26日）宣布與國會達成協議，通過臨時撥款恢復政府運作。雖然特朗普強調這只是暫時的，若下月中圍牆撥款無法通過政府會再停擺，但國民暫時總算可以鬆一口氣。

特朗普1月25日宣布與國會達成協議，願意恢復政府運作3星期，終止長達35日的停擺局面。（路透社）

特朗普為堅持興建美墨圍牆，致使聯邦政府停擺35天創下史上最長紀錄。在過去一個月我們看見有政府員工走上街頭示威，亦有政府高官表示停擺影響部門正常運作。到底這次停擺對美國政府造成了甚麼具體影響？

80萬員工被迫放無薪假

全國有80萬名政府員工被迫放無薪假，雖然特朗普承諾會在復工時補發薪水，但部分合約員工不包括在內。同時因有部分員工未有儲蓄習慣，停工期間無法支持日常生活開支，只能依賴食物銀行提供飲食。

食物銀行一般是在緊急情況，包括天災期間分發食物解決燃眉之急。但其庫存無法應付長期大量供應之用，至周三（23日）已開始有食物銀行組織警告儲蓄已見底，政府若再繼續關門將無法維持供應。

特朗普為興建美墨圍牆，不惜把圍牆撥款綑綁在政府運作預算案中迫使政府停擺。（路透社）

損失460億比建牆要貴

據標普全球評級（S&P Global Ratings）估計，聯邦政府每停擺一周，對美國國內生產總值可造成約12億美元（約93.6億港元）的損失，停擺35日代表損失達60億美元（約468億港元），比他要求的金額57億美元（約444億港元）建牆費還要貴。

空管團體及各協會1月23日發表聯合聲明，警告長期停擺已令服務面臨崩潰，威脅飛行安全。（路透社）

停擺影響飛行安全

美國運輸安全管理局（TSA）代表在1月稍早前已致信國會，表示因政府停擺導致空管執勤人數減少，逐漸影響日常運作。信中指出上班的工作人員需安排更長上班時間，彌補人手不足。

至周三（23日）國家空中交通管制員協會（NATCA）、航空公司飛行員協會（ALPA）及空中服務員協會（AFA）發表共同聲明，表示政府停擺已嚴重影響運作，他們「無法評估事態長久下去會構成多大風險」，警告「航空系統將會崩潰」，構成飛行安全威脅。

華府停擺：聯邦調查局探員協會主席奧康納指，政府停擺嚴重影響探員在監控及緝毒等工作。（法新社）

FBI工作受阻 影響國家安全

聯邦調查局探員協會周二（22日）報告指出，政府停擺令情報告工作出現受阻，部分探員及後勤員工需要無償工作，影響案件調查。

報告同時指出政府停擺會中斷支付從事毒品、反恐或反間諜線人資金，警告若失去滲透在幫派或恐怖組織的線人幫助後果可大可小，甚至威脅國家安全。

移民入境事務審批受阻

移民事務同樣因政府停擺受阻。根據紐約雪城大學（Syracuse University）報告指出，截至11日共有4.2萬個移民聽證會需要取消。報告估計數字會以每星期2萬個的速度增長，現時輪候冊已超過80萬。

美國公共廣播電視公司（PBS）節目中，一名現役法官的嘉賓指出，若繼續無限期堆積延誤會造成災難後果。

美國上訴法院網站是受影響的網頁之一，因憑證過期一度出現安全警告。（COURT OF APPEALS網頁截圖）

科學研究及運作受阻

大學及實驗室研究需要政府提供資金，因政府停擺全國上千過研究實驗需要延期，美國食品和藥物管理局（FDA）的新藥審批亦受影響。

哈勃太空望遠鏡在元旦日突然發生硬件問題，但因太空總署（NASA）相關員工並無上班關係無法處理，一度停止運作。

因部分公廁需要關閉，部分設施只好另設流動廁所方便旅客使用。（路透社）

逾80個政府網站安全憑證失效

政府停擺亦影響網頁安全運作，美國聯邦上訴法院、司法部及NASA等超過80個網站安全憑證因未有續約相繼失效。用戶在網頁輸入敏感資料或可能被不法分子盜用，招致損失。

監獄出現緊張氣氛

所有囚犯在政府停擺期間未受影響，但部分懲教人員突然失去收入來源。《今日美國報》（USA Today）引述懲教人員工會指出，有囚犯在得悉政府停擺後故意諧謔懲教職員，亦有職員因享用與囚犯相同的膳食而感不滿，氣氛一度出現緊張。

一幅寫着紐約市撥出經費，讓自由女神像維持開放供旅客參觀的海報。（法新社）

公營設施營運出現困難

受政府停擺停工影響，公共設施包括公廁、垃圾站及停車場等相繼出現人手不足，國家公園亦因員工不足需要關閉。但由於仍然會有遊客前往公園，沒有醫護人員駐守增加旅客風險。《華盛頓郵報》報道指至今已最少有7人在公園內發生意外死亡。

美國政府停擺：政府停擺期間，華盛頓地區的國家公園如常開放，但未能提供遊客中心服務。（美聯社）

地方政府私掏荷包維持運作

聯邦政府停止提供撥款，地方政府為免同陷停擺只好「私掏荷包」，首府華盛頓過去每周需撥出資金4.6萬美元（約35.9萬港元）支付清潔工人薪水保持街道整潔。

紐約市亦撥出每天6.5萬美元（約50.7萬港元），作為自由女神像營運經費，開放遊客參觀。

（綜合報道）