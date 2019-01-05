特朗普：政府停擺或持續數年　考慮為建牆頒緊急狀態令

美國聯邦政府繼續局部停擺。總統特朗普周五（4日）與共和民主兩黨參眾領袖會面，惟雙方仍未就撥款法案中興建圍牆的費用達成共識。特朗普揚言，會讓政府局部停擺數月甚至數年，更稱可能會宣布國家緊急狀態，繞過國會興建圍牆。

特朗普會後表示，在問題解決前不會重開政府，並稱不會形容此情況為停擺，而是為國家利益和安全做要做的事。他聲言，可能會宣布國家緊急狀態，繞過國會興建圍牆，但強調會首先嘗試談判。

他亦私下向民主黨人表示，政府局部停擺狀況有可能維持數月甚至數年，但希望不會持續那麼久。他又指，數十萬被迫休假或無薪工作的聯邦僱員會想他「繼續下去」，為邊境安全而極力爭取。

據知情人士透露，特朗普在會上以長達最少15分鐘的講話作為開場白，又再重申堅持要求國會撥款56億美元（約439億港元）興建圍牆，且拒絕民主黨對重開政府要求。路透社報道指，特朗普又提到有關彈劾自己的威脅，稱自己作為總統表現出色，不應該成為彈劾對象。

特朗普形容會議有成效，惟雙方亦坦言出現一些爭拗。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則表示，除非他們重開政府，否則很難看到如何在談判上取得進展。

雙方同意在周末期間繼續就興建圍牆費用談判。白宮將派出副總統彭斯（Mike Pence）、國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）和白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）與國會代表團會面。會議定於當地時間周六（5日）早上11時舉行。

（美聯社／路透社）