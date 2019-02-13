德國內政部長支持修例嚴格監管電訊供應商　無意封殺華為

德國RND新聞集團周二（12日）引述消息人士報道，內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）表態支持修改電訊法例，收緊對外國網絡供應商的安全要求，無意全面封殺華為。

德國3月底將競投5G合約，政府和業界領袖期望在啟動5G網絡建設前釐清有關基本規定。RND新聞集團引述有份出席執政聯盟會議的人士指，澤霍費爾希望更有效監管華為，而非封殺公司。據指，最佳的方法是修改電訊法中有關安全問題的法例，而修例將適用於所有供應商，並非針對華為。

內政部轄下的聯邦信息安全局（BSI）正與聯邦網絡管理局（Federal Network Regulator）起草有關的安全標準，因此內政部長澤霍費爾的取態甚為重要。

路透社引述高級官員指，政府咨詢正繼續進行，未來兩周內不可能得出最終決定，仍未知德國會否容許中國公司參與5G建設。

美國連番警告盟友不要使用華為設備，擔心對國家安全構成風險，其中歐盟為華為主要遊說對象。德國總理默克爾曾指，華為參與5G網絡建設前，需向德國保證不會把相關數據轉交中國政府。《工商業信使報》（Handelsblatt）早前亦引述政府消息人士指，柏林政府希望在建設5G網絡中，避免封殺華為產品。

（路透社）