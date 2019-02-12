中紐旅遊活動押後　新西蘭總理稱兩國關係面臨挑戰

新西蘭政府周二（12日）表示，中國押後與新西蘭合辦的大型旅遊活動，總理阿德恩（Jacinda Ardern）的訪華行程也要推遲。阿德恩表示，現時中國與新西蘭之間處於複雜關係，並承認兩國正面臨挑戰。

新西蘭政府表示，2019年「中國—新西蘭旅遊年」活動原定下周在首都威靈頓（Wellington）舉行，但北京決定押後開始。阿德恩表示，她原定計劃2018年底的訪華行程仍未有最終定案，但她強調仍然獲得北京當局的邀請。

阿德恩接受新西蘭電視台（TVNZ）訪問時表示，「我們與中國的關係是一個複雜的關係，有時候會有其挑戰」。

新西蘭航空公司（Air New Zealand）一班上周六（9日）深夜由奧克蘭飛往上海客機因發現沒有中國的降落許可而需要折返。新西蘭媒體引述消息稱，這是由於航空公司在申請降落的文件中，忘記修改台灣的稱謂。

另一方面，身為西方國家情報共享網絡「五眼聯盟」（Five Eyes）成員之一的新西蘭，政府在2018年11月禁止電訊商採用華為5G設備，令中國與新西蘭的關係出現暗湧。

阿德恩表示，新西蘭對華為的禁令在外交上不構成任何影響，重申新西蘭沒有受到其他國家影響而作出決定，希望藉此釋除外界疑慮。她指出，新西蘭仍在對華關係上作出很多努力，但同時面對一些挑戰。

（路透社／新西蘭先驅報）