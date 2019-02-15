【中美貿易談判】中方：達成原則共識　白宮：尚餘很多工作

中美雙方官員周四（14日）起一連兩日在北京召開的高級別經貿磋商，目前已經結束。 新華社周五（15日）在會後報道，雙方在磋商中有深入交流，兩方就主要問題達成原則共識，並就雙邊經貿問題諒解備忘錄具體磋商。 美國白宮則指，雙方有詳細及深入的討論，帶來進展，但仍然有很多工作要做。 中美官員下周將在美國華盛頓繼續磋商。

中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、美國財政部長姆努欽，周四至周五在北京舉行第六輪中美經貿高級別磋商。

新華社在會後指，雙方認真落實兩國元首在阿根廷會晤的共識，對技術轉讓、知識産權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等共同關注的議題，以及中方關切的問題，有深入交流。

中方又稱，中美兩方就主要問題達成原則共識，並就雙邊經貿問題諒解備忘錄具體磋商。雙方均指將根據兩國元首確定的磋商限期，抓緊工作，努力達成一致。

白宮：尚餘很多工作要做

至於白宮在會後稱，雙方官員在磋商中深入交流了技術問題，詳細及深入討論帶來進展，但仍然有很多工作要做。雙方將趕在3月1日的限期前繼續努力。

中美雙方官員已同意下周在美國華盛頓再談判，繼續磋商。

（新華社 / CNBC）