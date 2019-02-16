西班牙數百華人示威　抗議被凍結銀行戶口

西班牙有數百名華人周五（15日）在馬德里示威，不滿當地第二大銀行西班牙對外銀行（BBVA）在未有事先通知下凍結他們的戶口，批評此舉是「種族歧視」。BBVA解釋舉措是為了打擊洗黑錢活動，正在加緊處理這問題。

西班牙華人示威抗議銀行戶口被凍結：示威者2月15日高舉西班牙語抗議口號在馬德里示威，大呼BBVA種族歧視。（美聯社）

示威者周五手持西班牙及中國國旗在BBVA辦公室外抗議，大呼「BBVA種族歧視」，聲言要爭取公義。他們批評銀行未有通知就凍結他們的戶口。

抗議人士指，其他銀行都有針對華裔人士的類似舉措，但受影響人數比較少。一名當地華裔律師指，BBVA凍結所有華人的戶口，包括華裔西班牙公民。

銀行解釋此舉是為了配合當局打擊清洗黑錢活動，強調對所有國籍的客戶一視同仁。所有銀行均要求受影響客戶必須提供稅務及收入證明文件，才可以重開戶口。

因應這次風波，中國外交部官員周五（15日）約見西班牙駐華官員，表達中方關注。

西班牙華人示威抗議銀行戶口被凍結：示威者2月15日手持西班牙及中國國旗在馬德里遊行，有律師指，受影響的包括華裔西班牙公民及旅居當地的華人。（路透社）

（Local Spain／美聯社）