華為創辦人任正非批孟晚舟被捕有政治動機　「美國無法粉碎我們」

華為副董事長孟晚舟被捕後，公司創辦人任正非首次接受外國電視台訪問。他向英國廣播公司（BBC）表示，女兒被捕背後帶有政治動機，並強調美國無法粉碎華為。

孟晚舟2018年12月1日於加拿大被捕，事件引發一場牽涉中國、美國和加拿大三國的外交風波。任正非否認美國對孟晚舟和華為的指控，形容背後帶有政治動機，聲言不能接受。他說：「美國喜歡制裁他人，只要出現問題，他們就會使用這種好鬥的方法。」

美國近來積極說服盟友棄用華為，保障國家安全。任正非表示，美國無法粉碎華為，世界也無法離華為而去，因為華為的技術更先進，「即使他們說服更多國家棄用華為，公司總可以將規模稍為縮小一點。」他形容，當西方的燈火熄滅，東方仍然閃耀；如果北方晦暗，尚有南方，美國不代表全世界，美國只代表世界的一部分。

華府還不時指控中國的黑客和間諜活動。根據中國法律，中國企業須與國家情報部門合作，令外界擔心與北京政府有關的華為會被利用作間諜工具。任正非強調，不會冒險容許此事發生，「中國政府已表明不會設置後門，華為也不會設置後門。我們不會進行任何間諜行動，如發生此類事件，我會關閉公司。」

英國多間傳媒周日（17日）報道，英國國家網路安全中心（NCSC）即將發表的一份報告中，將提及如何降低使用華為5G通訊網絡時風險，意味英國有意不拒絕華為繼續參與5G通訊事業。任正非表示，對英國仍有信心，希望英國對華為更有信心，並指公司會在英國投資更多。

（英國廣播公司）