【華為孟晚舟被捕】演化為中美加外交風波　一文看清事態發展

華為副董事長孟晚舟2018年12月1日於加拿大溫哥華國際機場（Vancouver International Airport）被捕，事件引發一場牽涉中國、美國和加拿大三國的外交風波。 美國檢察部門指，孟晚舟涉嫌違反美國對伊朗的制裁，因此向加拿大要求引渡孟晚舟。孟晚舟在12月12日獲准保釋，等待接受下次聆訊。隨60天引渡期限迫近，終傳出美國將正式向加拿大提出引渡要求，觸發新一輪法律程序。《香港01》整理孟晚舟案來龍去脈，讓你一文看清事件前因後果。

曾為加國永久居民 擁中國及特區護照

46歲的孟晚舟為華為創辦人任正非的女兒，於中國深圳居住，擁有碩士學位，自1993年起於華為工作，身兼副董事長和首席財務官（CFO）。孟晚舟曾在2011年因甲狀腺癌接受手術，進食固體食物有困難，亦有高血壓及睡眠窒息問題。

孟晚舟的國籍問題曾引起爭議。美國司法部指，孟晚舟曾經是加拿大永久居民，惟公民身份已於2009年到期。她亦擁有多本過期護照，而現時僅持有兩本有效護照，包括一本中國護照和一本香港特區護照。有報道指，孟晚舟在九年間獲簽發過三本特區護照，加上她今次入境加拿大，是使用第二本護照，即代表她未有註銷第二本護照的情況下，獲簽發第三本護照。特區政府一直未有正面回應有關問題。

華為孟晚舟被捕：46歲的孟晚舟為華為創辦人任正非的女兒，曾經是加拿大永久居民，現持有中國護照和香港特區護照。（視覺中國）

被指違反美國對伊朗制裁 聆訊後准保釋

孟晚舟12月1日前往墨西哥途中被捕，12月7日在卑詩省（British Columbia）最高法院出席保釋聽證會。法庭應多間傳媒的要求，解除孟晚舟早前申請的禁止報道令。控方稱，孟晚舟涉嫌在2009年至2014年，透過一間名叫Skycom的香港公司與伊朗進行非法交易，違反美國的制裁禁令；她還被指向銀行訛稱Skycom是獨立的公司，與華為沒有關連，但兩者實際是同一間與伊朗做生意的企業。

加拿大檢控官強烈反對讓孟晚舟保釋，認為她有潛逃回中國的風險，因為她被美方指控的罪名最高可以被判監30年，足以成為潛逃的動機，同時孟晚舟財力雄厚，擁有大量資源可以利用，所以不應該批准保釋。

辯方在之後的保釋聆訊中提出6個保釋原因，包括孟晚舟被捕後出現高血壓的健康問題，以及強調她是守法的人和社會榜樣，逃亡將使其名譽掃地，以及令到父親蒙羞。律師表示，孟晚舟願意交出1500萬加元作保證金，其中100萬為現金，並以有份旁聽的丈夫作為擔保人。律師亦提出保釋後以電子監控她的行蹤。

法院最終在12月11日作出判決，宣判批出孟晚舟的保釋申請，但需要繳交1000萬加元保釋金，當中包括700萬現金。另外她需要在2019年2月6日再向法院報到。

華為孟晚舟被捕：法院在12月11日批出孟晚舟的保釋申請，其中一項條件是要繳交1000萬加元保釋金，當中包括700萬現金。（視覺中國）

升級為外交風波 左右中美貿易談判？

事發後，中國外交部召見加拿大駐華大使，就事件提出嚴正交涉和強烈抗議。外交部要求加拿大當局放人，並指「否則必造成嚴重後果」，又指加拿大需對此承擔全部責任。

事件後來升級至中美加外交風波。加拿大旅遊部長趙美蘭（Melanie Joly）推遲訪華計劃，又暫停在中國推廣旅遊業，卑詩省亦暫停訪華貿易團。不過加國多次強調孟晚舟事件不涉及政治。

外界又質疑，美國是否以孟晚舟作為中美貿易談判籌碼。美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）指，自己事先知道孟晚舟被捕的消息。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）甚至表示，不保證美方會否以釋放孟晚舟作為談判策略。特朗普回應事件時亦指，在符合國家安全利益或有助與中國達成貿易協議的情況下，自己會介入司法部針對孟晚舟案的調查。

華為孟晚舟被捕：國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾與加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）通電話提到，美加兩國對於多名加國公民被中國政府任意拘留或作出基於政治考慮的裁決，感到非常憂慮。（Getty Images）

中加交惡 加國人在華被捕惹疑

事件發生後，傳出有加拿大人於中國被捕，包括前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor），令人猜測是中國的「報復」行為。美加兩國形容，對於多名加國公民被中國政府任意拘留或作出基於政治考慮的裁決，感到非常憂慮。兩國亦先後更新對華旅遊警示，呼籲國民提防北京任意執法。

加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品被中國判死事件，也進一步導致中加關係惡化，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）狠批中方「獨斷專橫」。外界形容是事件為孟晚舟被捕的延續，中方報復加拿大的一部分。

根據規定，美國有60天時間正式提出引渡要求，1月30日為截止期限。若錯過期限，孟晚舟最終或會獲釋。加拿大傳媒周一（21日）引述消息報道，美國將正式向加國提出引渡孟晚舟前往美國受審，相信加拿大將很快進入新一輪針對孟晚舟的法律程序，但這需要一段時間執行。

（綜合報道）