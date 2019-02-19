華府官員被指發動「政變」　特朗普批評涉事者為叛徒

美國總統特朗普周一（18日）在Twitter連番推文，批評有官員曾經討論罷免他的可能，認為有關行為是違法和叛逆。被指是幕後黑手之一的聯邦調查局（FBI）前副局長麥卡比（Andrew McCabe）否認有關指控。

麥卡比周日（17日）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘》訪問時指出，FBI局長科米（James Comey）2017年突然被特朗普辭退後，司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）曾經考慮透過秘密錄音竊聽特朗普，另外司法部官員亦商議要求副總統彭斯（Mike Pence）及其他內閣成員出手，引用憲法將總統特朗普趕下台。

特朗普在Twitter提到，麥卡比和羅森斯坦似乎曾策劃一項十分非法的行動，結果被「斷正」，又指自己是獲數以百萬國民投票支持的總統，無論在軍事、經濟等方面都做得非常出色。他認為對方全面實行非法和叛逆的「保險政策」。

特朗普提到的「保險政策」是指FBI一名高層調查人員2016年8月發給女友的語意模糊短訊，其中暗指調查人員對特朗普參選總統感到憂慮。

Wow, so many lies by now disgraced acting FBI Director Andrew McCabe. He was fired for lying, and now his story gets even more deranged. He and Rod Rosenstein, who was hired by Jeff Sessions (another beauty), look like they were planning a very illegal act, and got caught..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月18日

麥卡比接受全國公共廣播電台（National Public Radio，NPR）宣傳新書《The Threat: How the FBI Protects America in the Age of Terrorism and Trump》（暫譯 威脅：FBI如何在恐怖和特朗普時代保護美國）時否認迫宮指控。他又指FBI在最近兩年都經常成為抨擊對象，而特朗普的多次針對則是他決定寫書「爆大鑊」。

（綜合報道）