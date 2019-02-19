華府官員被指發動「政變」　特朗普批評涉事者為叛徒

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美國總統特朗普周一（18日）在Twitter連番推文，批評有官員曾經討論罷免他的可能，認為有關行為是違法和叛逆。被指是幕後黑手之一的聯邦調查局（FBI）前副局長麥卡比（Andrew McCabe）否認有關指控。

麥卡比周日（17日）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘》訪問時指出，FBI局長科米（James Comey）2017年突然被特朗普辭退後，司法部副部長羅森斯坦（Rod Rosenstein）曾經考慮透過秘密錄音竊聽特朗普，另外司法部官員亦商議要求副總統彭斯（Mike Pence）及其他內閣成員出手，引用憲法將總統特朗普趕下台。

特朗普在Twitter提到，麥卡比和羅森斯坦似乎曾策劃一項十分非法的行動，結果被「斷正」，又指自己是獲數以百萬國民投票支持的總統，無論在軍事、經濟等方面都做得非常出色。他認為對方全面實行非法和叛逆的「保險政策」。

特朗普提到的「保險政策」是指FBI一名高層調查人員2016年8月發給女友的語意模糊短訊，其中暗指調查人員對特朗普參選總統感到憂慮。

麥卡比接受全國公共廣播電台（National Public Radio，NPR）宣傳新書《The Threat: How the FBI Protects America in the Age of Terrorism and Trump》（暫譯 威脅：FBI如何在恐怖和特朗普時代保護美國）時否認迫宮指控。他又指FBI在最近兩年都經常成為抨擊對象，而特朗普的多次針對則是他決定寫書「爆大鑊」。

FBI前副局長爆料　指司法部高官曾商議叫彭斯踢走特朗普
特朗普籲盟友接收恐怖份子　德外長：難以執行
白宮：特朗普或運用否決權　捍衞緊急狀態令
安倍晉三拒評論提名特朗普角逐諾貝爾和平獎　韓國：有資格獲獎

（綜合報道）

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