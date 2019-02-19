新西蘭總理阿德恩：將自行評估使用華為設備風險

在英國傳出政府機關將發表報告指使用華為產品風險可受控之後，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）周一（18日）回應，稱預期該國通訊安全局（Government Communications Security Bureau，GCSB）將應用國家法律，自行對華為5G網絡設備的風險做評估。

以美國為首的一些西方國家擔心，現為全球最大電訊設備生產商的華為與中國政府有聯繫，它的產品有可能被北京政府用於間諜活動。然而迄今為止，沒有任何政府提出實質證據，華為則一再否認有關指控。一些國家已宣佈限制華為設備，包括新西蘭安全情報局（New Zealand Security Intelligence Service）。

新西蘭電訊公司Spark New Zealand在11月28日表示，政府通訊安全局以對國家安全構成重大風險為理由，否決該公司擬使用華為5G設備的提議。政府11月29日稱這麼做不是因華為是中國企業，是基於科技技術原因。新西蘭也否認是受澳洲及美國等盟國施壓而做出相關決定。

英國多間傳媒周日（17日）報道英國國家網絡安全中心（NCSC）將發表報告，提及如何降低使用華為5G通訊網絡的風險，意味英國有意不拒絕華為繼續參與5G通訊事業。

新西蘭華為暫未回應當地媒體查詢。電訊公司Spark則表示正在跟通訊安全局商討。