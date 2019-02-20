【英國脫歐】文翠珊赴布魯塞爾晤容克　再商修改協議

英國首相文翠珊周三（20日）前往比利時布魯塞爾，與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）會面，繼續為脫歐協議尋找出路。

文翠珊發言人形容，今次會面為與歐盟協商過程重要的一部分。惟有消息人士透露，現時仍未知今次會面會否得出實質成果，打破英國國會現時僵局。

《星期日郵報》（Mail on Sunday）記者科爾（Harry Cole）周二（19日）在Twitter指，英國政府不會向歐盟提出「馬特豪斯妥協方案」（Malthouse Compromise），並指文翠珊已向內閣成員表示有關方案不可行。

歐盟委員會發言人斯基納斯（Margaritis Schinas）重申，歐盟27國不會重啟脫歐協議談判，並指不會接受為愛爾蘭「補底方案」設置時限或單方面退出條款。他表示，本周內將舉行多場會談尋找出路，讓協議能夠在英國國會獲得最多支持，同時尊重歐洲理事會（European Council）所同意的指引。

脫歐事務大臣柏建熙（Stephen Barclay）和檢察總長郝思賢（Geoffrey Cox）周一（18日）與歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）於布魯塞爾會面，二人將於本周再到當地跟進脫歐事宜。

（路透社）