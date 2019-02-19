【新聞教室】英國工黨內亂　一文看懂7人退黨事件

距離英國脫歐期限不足兩個月，英國政壇再出動盪，但這次來自在野工黨。英國工黨7名議員周一（18日）宣布退黨，震撼英國政壇。這7人是誰？事件會造成甚麼影響？以下讓我們簡單解說。

7名退出工黨的議員包括（從左至右）科菲（Ann Coffey），史密斯（Angela Smith），萊爾（Chris Leslie），加皮斯（Mike Gapes），伯傑（Luciana Berger），舒克（Gavin Shuker）及烏穆納（Chuka Umunna）。（美聯社）

7名退黨的工黨議員分別是：

伯傑（Luciana Berger）

自2010年起擔任利物浦弗特里（Liverpool Wavertree）議員，並曾擔任多個影子大臣要職。伯傑曾公開批評黨內反猶太的言論。

科菲（Ann Coffey）

自1992年擔任斯托克波特（Stockport）議員。科菲曾在2016年參與推動針對工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）的不信任動議。

加皮斯（Mike Gapes）

自1992年擔任南伊爾福德（Ilford South）議員，並曾任外交事務專責委員會長5年。加皮斯曾公開批評郝爾彬。

萊爾（Chris Leslie）

現任東諾丁漢（Nottingham East）議員，曾任黨內多個要職，如影子財政部長等。萊爾曾表示若郝爾彬阻止第二次公投是「背叛公黨」的行為。

史密斯（Angela Smith）

自2010年擔任佩尼斯通和斯托克斯布里奇（Penistone and Stocksbridge）的議員。史密斯曾在2016年投票反對啟動里斯本50條。

舒克（Gavin Shuker）

現任南盧頓（Luton South）議員，並曾任多個部門要職，包括英國環境、食品暨鄉村事務部影子大臣。

烏穆納（Chuka Umunna）

現任斯特里薩姆（Streatham）議員，烏穆納在2018年曾參與名為「People’s Vote」的活動，推動第二次公投。

為何他們要離黨？

7人的聲明指出，離黨的決定是因現在的工黨「不再是他們熟識的工黨」。他們指出現在工黨「正在削弱國家；未能帶頭解決脫歐的挑戰；在國際人道主義的困景中處於被動；對大小企業懷有敵意；對英國經濟帶來不良影響」，他們的退黨原因是多方面的。

同時他們亦表示不滿現在黨內排斥猶太人，及向左翼過分傾斜現象。

工黨內有大量聲音希望推動第二次公投，以致國內留歐派相信工黨會是帶領英國走出脫歐亂象的關鍵。但黨魁郝爾彬個人對此一直無法作出決定，相信亦是引發這次離黨事件原因。

推動第二次公投的民間組織「People's Vote」一幅海報，他們正努力說服郝爾彬推動第二次公投。（美聯社）

郝爾彬目前仍不願兌現工黨承諾，推進二次公投，而是在推動不信任動議失敗後，繼續爭取提前大選。（路透社）

這是工黨首次有議員退黨嗎？

過去工黨亦曾出現議員退黨事件，1981年工黨4名議員Bill Rodgers、Shirley Williams、Roy Jenkins及David Owen宣布退黨，另組社會民主黨。社民黨後與自由黨合拼，成為英國自由民主黨。英國自民黨現為英國第三大政黨。

未來會發生甚麼事？

7人表示會另組獨立小組，繼續參與政事，並稱現時不會與任何黨結盟。

工黨副黨魁華德信（Tom Watson）警告郝爾彬必需改變方向，否則會觸發離黨潮致使工黨分裂，意味郝爾彬需推動第二次公投，及消除黨內反猶太主義的聲音。

另一方面，英國亦有評論指出事件會否觸發保守黨出現退黨潮。保守黨同樣存在不滿，特別是留歐派議員。工黨這次離黨的全是中間派且支持留歐的議員，若成功吸引保守黨議員加入，可以大為增加影響力。

事件對脫歐有甚麼影響？

如上文所述，這次退黨事件目的之一是迫使郝爾彬轉變立場，但因第二次公投仍需得到國會支持通過，郝爾彬即使順應黨內意志，推動第二次公投也不一定成功。

同時推動第二次公投的民間組織People's Vote似乎與這次脫離的黨員保持距離，即使部分人員過去曾為活動站台。People's Vote發言人表示他們並非政黨：「並不會與從政黨分裂出來的一小部分人扯上關係」，意味他們仍會繼續推動工黨發動第二次公投。

短期而言，事件或對脫歐混亂帶來影響有限。不過7人小組能否拉攏其他如自民黨，或保守黨部分成員支持，凝聚一股新勢力，為未來英國政壇帶來長期影響仍是未知數。相信未來數天至數星期將是關鍵。