【Karl Lagerfeld金句】老佛爺笑看江湖　曾自言「我是個笑話」

「我唯一的人生抱負......就是穿28碼的牛仔褲。」時裝界巨人「老佛爺」拉格斐（Karl Lagerfeld）這句戲言正好印證他畢生的形象。即使走至人生盡頭，仍然堅持最佳狀態示人。 他周二（19日）在巴黎逝世，享年85歲。作為一代傳奇時尚大師，他無論對生活、工作、時裝、甚至個人外觀都有別樹一幟的看法。他的部分言論辛辣惹火，但有時亦不忘自嘲一番，充分展現其玩世不恭、「我就是我」的人生態度。 讓我們回顧一下Karl Lagerfeld多年來發表過的「金句」，它們或能博君一笑，或是讓您有所啟發。

關於他自己

說到自己的個性，他流露出一份自信與幽默感。

「我說的一切都是開玩笑。我自己是個笑話。」

「不會出版回憶錄。我無話可說，又或者我可以說的，卻不能說。」

「我討厭與知識分子進行要花腦力的對話，因為我只關心我的意見。」

「我一直都知道我注定會過這樣的生活，我會成為這種傳奇（人物）。」

「我設計就像我呼吸一樣，你不需要問才能呼吸，它是自然發生的。」

我是非常「貼地」（down to earth）的人，只不過貼的不是這個『地球』。 Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld逝世： 充滿自信的他直言，設計於他是等同呼吸一樣自然的事。圖為他2013年出席法國一場時裝發布會，在眾多記者和觀眾的熱烈掌聲中走過。（路透社）

關於時裝界

對於批評聲音，他可以很「mean」（刻薄），以下金句同時揭露時裝界存在的不少爭議。

「（批評者）是肥胖的木乃伊，他們拿着一袋薯片坐在電視機面前，然後說纖瘦模特兒很難看。」

「如果你不想被人拉下褲子，那不要成為模特兒！加入（修道院）吧，那裏總會有一個適合你的地方。」

「曾經有一位巴黎設計師說，『我的衣服只適合聰明的女性穿』。她（發表前述言論的設計師）停業了，所以或許世上只存在白癡的人。事實上，她這麼說並不聰明。我設計別人喜歡的東西，不分年齡層，因為年齡層在某種程度上也是一種種族主義。」

「『再沒有時尚』是荒謬的說法。無時尚的時尚仍然是時尚。而時尚是不會等人的火車，要不快上車，要不它便消失。」

流行的最後階段，就是俗不可耐。 Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld逝世：近年有人批評時尚界起用過瘦的模特兒，他曾力撐聘用纖瘦模特兒有理。圖為1993年他出席巴黎一場時裝表演（美聯社）。

關於工作與人生

Karl Lagerfeld對外說及個人成功心得，大概就是保持好奇心，堅持活在當下。

「我很好奇。我每本雜誌都讀，我到處都有『線人』，我知道一切事情。很少人像我一樣掌握大局。」

「當人們談論老去的美好時光時，我會對人們說，『老去的不是時光，而是你自己。』我討厭過去的美好時光。最重要的是，今天是好的。」

「我為什麼要停止工作？如果這樣做，我會死的，一切都會完蛋。我很幸運能在最完美的條件下工作。我可以在各領域做我想做的事。」

「不要過分犧牲自己，因為如果你犧牲太多，你就沒有別的可以給出，沒有人會在意你。」

「那些社交網絡，這些東西有令人傷心的一面......這就像是一個十分健談的鏡子，人們對着它自言自語。我畢生最討厭的就是自拍。」

我不相信終身成就這回事。對我來說，我只在意下一個系列（設計）。 Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld逝世：活在當下的他曾說只着眼下一個設計系列，並不在意終身成就。圖為他2012年在題為〈Little Black Jacket〉的個人拍攝展覽中現身。（路透社）

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法國媒體報道，Karl Lagerfeld周一（18日）晚上被緊急送到巴黎附近的醫院，之後在周二（19日）早上逝世。除了以上金句透視他的做人處事之道之外，他亦發表過不少其他惹火言論而受非議，不過相信種種爭議也難以動搖他在時裝界的殿堂級地位。

（綜合報道）