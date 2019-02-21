普京：美國若在歐洲部署導彈　俄方將以新型武器反擊

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周三（20日）向聯邦會議發表2019年度國情咨文，提到美國率先單方面退出《中程導彈條約》，他又警告美國若在歐洲部署新型中程導彈，俄方將以新型武器回敬。

美國2月1日正式宣布退出《中程導彈條約》，並指責俄羅斯違約在先。普京表示，根本是美國想退出，所以對俄方作出虛假指控。他指出，美國若在歐洲設置中遠程導彈，發射後只要10至12分鐘就能擊中莫斯科，會對俄羅斯構成巨大威脅，屆時俄方將被迫以牙還牙。

普京稱，俄羅斯已成功試驗薩爾馬特（Sarmat）重型洲際彈道導彈、海燕（Burevestnik）核動力巡航導彈和海神（Poseidon）核動力魚雷，首批先鋒（Avangard）高超音速滑翔彈頭將於年內投入使用，並成功研發新型鋯石（Tsirkon）超音速導彈系統。不過，他也表示：「我們不想發生衝突，尤其是與美國這種世界強國。」

普京餘下發言內容主要關於俄羅斯本地事務，他承諾會增加社會福利、改善教育和醫療系統，以及移走城市內的有毒廢物棄置場。俄羅斯政府早前也設下過相似的目標，但受到油價下跌和西方制裁影響，進度一直未如理想。

（綜合報道）