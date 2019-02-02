【新聞背後】美國為何退出中導條約？　意在俄羅斯還是中國

美國周五（1日）正式宣布暫停履行《中程導彈條約》，並啟動退出條約程序。為何美國要退出？美方一直指責俄羅斯違約在先，故此自己也要退出。但分析認為，美國的更大目標不是俄羅斯，而是沒有簽署此條約的中國。

美國國務卿蓬佩奧周五（1日）稱，除非俄國停止違反《中導條約》，否則美國便會在6個月內正式退出，他批評俄羅斯一直拒絕採助行動去履行承諾。

什麼是《中導條約》？

《中導條約》全稱《蘇聯和美國消除兩國中程和中短程導彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty ，INF Treaty），1987年由時任美國總統列根（Ronald Reagan）與前蘇聯領袖戈爾巴喬夫（Mikhai Gorbachev）簽署。

條約規定兩國不再保有、生產或試驗射程在500至5000公里的陸基巡航導彈和彈道導彈。這份條約當時緩和了冷戰多年以來的緊張氣氛，也讓那些成為美蘇核武角力舞台的歐洲多國可以鬆一口氣。

特朗普退出《中程導彈條約》：美國批評俄羅斯秘密研發伊斯坎德爾-M型（Iskander-M）彈道導彈，違反《中程導彈條約》規定。（視覺中國）

俄羅斯有違反中導條約嗎？

特朗普並非第一個指責俄羅斯違反中導條約的人，早在前任總統奧巴馬政府的年代，美方已作出此指控。《紐約時報》報道，美國官員認為俄羅斯2008年時已開始測試巡航導彈，2011年奧巴馬政府視此為憂慮。

至2014年，美國已認定俄羅斯測試了一種遭禁止的陸基巡航導彈，違反中導條約，並通報北約盟友。美國媒體當時報道，時任總統奧巴馬去信俄羅斯總統普京「抗議」，並直接指希望與莫斯科政府展開對話，討論俄羅斯可以採取什麼措施來重新遵守條約。

美方批評俄羅斯研發違反條約的武器，當中包括伊斯坎德爾-M型（Iskander-M）彈道導彈、Novator 9M729導彈（北約代號SSC-8）等，對整個歐洲構成威脅。

俄羅斯則一直否認，指自己研發的導彈沒有違約，例如Novator 9M729的射程為480公里。但美方估計其射程遠超過500公里。

另一邊廂的美國也不是沒有違約嫌疑。莫斯科政府便曾指美國在東歐部署可發射巡航導彈的陸基神盾反導彈系統，用於反導彈測試時使用的赫拉（Hera）導彈，以及無人轟炸機都是與協議內容有衝突。

美國退出中導條約：特朗普一直批評俄方違約，又指條約過時。（路透社）

中國才是目標？

但美方現時要退出條約，憂慮未必就是俄羅斯，而是沒有簽署此條約的中國。

中導條約在1987年簽訂，當時中國未正式崛起，並非美國眼中的大軍事威脅，但現在不可同日而語。美國國防部2018年公布評估中國軍力的報告，便指中國擁有多達2000枚長中短程導彈，是嚴重威脅。

特朗普過去便曾想把中國拉下水，希望中國同樣受限制。他在2018年10月稱，除非中國、俄國都同意放途擁有或研發新中程導彈，否則美國也要重啟研發工作。但當然，中國自然不想有「金剛箍」加身，只呼籲美國在退約問題上「三思而後行」。