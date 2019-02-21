【中美貿易談判】路透社：中美草擬協議綱要　終結貿易戰

中國國務院副總理、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴周四及周五（2月21日至22日）訪問華盛頓，與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行第七輪中美經貿高級別磋商。 路透社周四（21日）引述消息報道，中美雙方尋求在貿易及經濟結構改革方面達成共識，並現正就關鍵結構問題草擬6項諒解備忘錄及十項短期措施清單，當中包括要求北京不可強迫外國公司轉移技術，以及開放家禽、牛肉及農產品市場等。

諒解備忘錄

備忘錄草稿涵蓋人民幣、知識產權、技術轉移、服務、農業以及非關稅壁壘。報道形容，這是為期數月的貿易談判中，迄今取得最重大的進展。以下為備忘錄草稿涵的6項議題：

1. 強迫技術轉移及網絡盜竊：華府要求中方確保外國企業不會因合資要求、不公平營商許可或其他形式的施壓，而被迫轉移技術。特朗普政府又指控中國支持黑客盜取美國公司商業機密，希望北京加強監管及起訴黑客。 2. 知識產權：美國要求北京加強法例及執法，打擊及檢控竊取知識產權及侵犯版權的行為。 3. 農業：美國希望中國開放家禽、牛肉及其他農產品市場；同時撤銷對乙醇和乾酒糟的關稅。 4. 服務：財長姆努欽希望中方向更多外國公司開放金融市場，包括容許信用卡巨頭VISA及萬事達卡在中國營運，打破銀聯獨大。 5. 非關稅貿易壁壘：特朗普政府視中國的工業補貼、眾多法規、營商許可審批過程，及產品標準審查等，令中國企業有不公平優勢。美方首要目標是北京針對「中國製造2025」十大核心領域的補貼。 6. 人民幣：美國呼籲中國維持人民幣匯率穩定，警告中方不要透過貶值人民幣，抵銷華府關稅的影響，惟特朗普政府並無指責中國操縱人民幣。

十項短期措施清單

消息人士亦指出，美國要求中國採取10項措施，作為改善中美貿易不平衡的短期措施，惟詳情仍未公開。這10項措施獨立於諒解備忘錄，主要想解決中美貿易不平衡，以及就貿易協議建立執行機制。

在解決中美貿易不平衡方面，美國希望中方大量購入美國商品，以盡快收窄與美國的貿易逆差。消息人士透露，中國已承諾採購更多美國農產品、液化天然氣及半導體產品，並降低美國製太陽能電池原料的關稅。

在貿易協議執行機制方面，美國希望建立機制衡量中國在執行協議的進展，一旦中方違反協議，美國將恢復關稅措施。特朗普的團隊表示，這是因為北京此前曾違背改革結構性問題的承諾。

（綜合報道）