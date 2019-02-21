中美第七輪經貿高級別磋商　冀就「結構性改革」打破僵局

中美兩國周四（21日）在美國華盛頓舉行為期2天的經貿高級別磋商。中國代表團由國務院副總理、中央財經領導小組辦公室主任劉鶴率領。美國代表料包括貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）等。 外界估計雙方在有意見分歧的「結構性改革」、制定確保中國執行協議內容的機制，以及美國指控中國強迫美企轉移技術等問題，摸索打破僵局的方式。日本放送協會（NHK）分析，雙方面對3月1日的談判期限，可能爭取推動首腦會談以達成最終協議。

兩國此前於周二及周三（19日及20日）進行副部長級磋商。包括美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）在內的美國官員出席。

中美兩國領袖2018年12月會面後定下90日「休戰期」。《華爾街日報》上周五（15日）報道，雙方正在草擬備忘錄，這框架有可能成為供下次「習特會」確認的協議。如備忘錄能完成，將可讓美國有理由去將談判延期，避免在3月2日東岸時間早上12時01分，即香港時間3月2日下午1時01分開始，就2000億美元進口美國的中國商品調升關稅，稅率由10%加至25%。

《華爾街日報》當天引述聽過有關談判簡報的消息人士報道，這個正在草擬中的備忘錄預期涵蓋中國政府提出購買更多美國貨品及服務、增加開放中國市場，包括金融服務業及製造業，以及改善保護美國智識產權。較棘手的議題例如怎樣執行貿易協議，亦預期會列入這個備忘錄中。

美國在迄今為止的討論中已提過人民幣匯率的問題，也曾要求中國不要為提升出口優勢而操控匯率。彭博社報道指出，鑒於美國要求，兩國同意把「穩定匯率」加入這一輪經貿磋商的備忘錄中。

美國總統特朗普（Donald Trump）周二（19日）表示，中美貿易談判進展「非常、非常好」，對於是否押後談判期限持開放態度。他言談間3月1日的期限有可能延長，因為很多事情正在發生。

（綜合報道）