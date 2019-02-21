金正恩赴越南「特金會」邊個埋單？　或可向新加坡峰會取經

第二次「特金會」下周三及周四（27及28日）在越南河內舉行，外界關心這場全球關注的峰會籌辦經費如何攤分，主辦國越南會否效法新加坡，為朝鮮領袖金正恩的住宿「埋單」。 這問題未有公布，不過新加坡第一次籌辦「特金會」花了1630萬新加坡元（約9457萬港元），究竟這筆錢花在哪裏？有什麼值得越南參考？

新加坡2018年6月11日主辦史無前例的第一次美朝峰會，新加坡法律學者陳慶文（Eugene Tan）認為，有了這次「處女」主辦經驗，如今相隔8個月輪到越南，事情應該好辦得多。他相信越南已經向新加坡請教過相關安排。

新加坡大擲千萬舉辦峰會，毫無疑問最大筆開支是保安措施。活動舉行期間，當地海陸空交通大受影響，不少道路被封、軍方加強巡羅領空、海警亦頻頻出動。

獅城當時派出5000名警察及民防隊員等執勤，包括1800名警隊精英尼泊爾啹喀兵（Gurkha）。此外，政府還請外援，聘請私人保安公司負責人流管制等問題。

新加坡2018年6月舉辦第一次美朝峰會期間，出動5000名警員及民防部隊執勤，包括1800名警隊精英尼泊爾啹喀兵（Gurkha）。（視覺中國）

主辦國強大「推銷」作用

其他開支包括用來招待2500名記者的傳媒中心。而新加坡支出最大爭議就是為朝鮮代表團酒店房租「埋單」，單是金正恩的房費則預計要7400美元（約5.8萬港元）一晚，部分當地人質疑這次「請客」是否恰當。美國代表團則自己負責住宿開支。

籌辦「特金會」固然花費不菲，而財力比不上新加坡的越南亦未知會否同樣為朝鮮代表團酒店費找數，但根據新加坡經驗，峰會是一個很好的「公關」活動，至少為當地帶來一星期的全球媒體曝光機會。

廣告業高層Jason Tan估計，如果把新加坡籌辦活動經費投效美國年度盛事「超級碗」廣告，能夠買到90秒廣告時間，認為此舉大大提升國家形象。越南方面亦深明這道理。

越南總理阮春福2月12日即表明，相信2月底的峰會會有助「打響」越南的名聲。越南明白峰會將帶來強大經濟效益，相信屆時也不會介意一盡地主之誼，「資助」朝鮮赴會。

（阿拉伯電視台／路透社）