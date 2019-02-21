【秘魯挾持】案發酒店指已加強保安　昔日住客悼念遇害導遊

秘魯東部一間豪華酒店周二（19日）晚有一班歹徒闖入搶劫，當時有數十名旅客在酒店，包括41名香港人，事件中有一名當地導遊身亡。 案發酒店發表聲明指，對導遊Elías León離世感到悲痛，又指當地警方已護送受影響住客回酒店房，該集團已安排隊伍守衛酒店，加強保安。

港人秘魯遇險：涉事酒店在案件後發表聲明。

涉事酒店Inkaterra Reserva Amazonica發表聲明指，這次是個別事件，已即時採取措施，加強酒店保安，確保旅客安全。

聲明稱，事發在周二（19日）晚上8時20分左右，一群歹徒闖入酒店精品店，幸好職員透過閉路電視系統，及早發現事件，酒店又稱事發時有53名住客，他們即時獲送到安全地方。

酒店指，在事件完結後，當地警方護送所有住客回酒店房間，該集團並已派出隊企守衛酒店。

聲明又指，遇害的導遊Elías León與該酒店合作超過10年，對他的離世感到悲痛。

秘魯酒店遇劫：有曾經入住酒店的旅客在網上悼念遇害導遊Elías León。

有多名曾經入住該酒店的住客在社交網站表示，他們曾參與Elías León帶領的導賞團，盛讚他是個親切、勤奮的人，在旅程中教會他們很多事情，向Elías León的朋友與家人致以深切慰問。