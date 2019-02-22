【秘魯挾持】遇劫酒店遊客　包括港人安全離開

一班委內瑞拉和哥倫比亞劫匪周二（19日）晚上8時20分作案，他們闖入位於秘魯東部位於馬德雷德迪奧斯大區（Madre de Dios Region）的豪華酒店Inkaterra Reserva Amazonica並搶劫，多名旅客被一度綁架。當時酒店內有兩個來自香港的旅行團，合計41人。 事發後包括香港人在內的一批遊客，已獲安排乘船及乘車離開。

歹徒進入酒店後攻擊酒店內的禮品店，但很快被閉路攝錄鏡頭及駐店經理發現。這批持槍劫匪搶去一些貴重物品，香港旅行團兩名成員分別被搶去錢包及護照。歹徒得手後逃走，警方正動員大量警力追捕。

駐店經理與同事發現酒店出事後，將53名遊客帶到安全地點，將他們與劫匪隔開。事件平息後，遊客獲安排乘船到該國東南部城市馬爾多納多港（Puerto Maldonado），之後乘車離開。

案中與酒店有多年合作關係的當地導遊Elias León被槍殺，傳聞因他求救，以及衣着打扮與保安員相似被匪徒開槍射殺。他的遺體已由快艇移送至當地。

秘魯挾持案：有當地電視台播出酒店閉路電視片段，可見歹徒在酒店內搜索。（片段截圖）

+ 22 + 21 + 20

↓↓↓想看更多有關遇劫酒店內部狀況，以及案發時的閉路攝錄影片截圖，請點擊放大觀看：

（綜合報道）