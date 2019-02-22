婦人西班牙米芝蓮餐廳疑吃羊肚菌中毒身亡

西班牙米芝蓮一星餐廳RiFF發生大規模食物中毒事件，上周三至上周六（13日至16日）曾在店內進食的49名顧客中，18人有上吐下瀉的徵狀，一名46歲婦女卡爾沃（María Jesús Fernández Calvo）死亡。有報道指導致她死亡的是有問題的羊肚菌（morel mushrooms）。衞生部門正在檢驗店內食材。

出事的餐廳RiFF獲米芝蓮一星評價，美食指南形容它是供應「創意美食」食肆。

卡爾沃上周六（16日）一家三口到餐廳，本來開開心心慶祝丈夫生日，孰料她翌晨在家中去世。她的丈夫與12歲的兒子都有嘔吐及腹瀉症狀，所幸其後兩人康復。

瓦倫西亞（Valencia）地區衞生部門發言人接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，食物安全官員本周一（18日）前往RiFF檢查，但店內看來一切正常。話雖如此，餐牌內有載列的食材已被送往國家毒理學研究所（National Toxicology Institute）接受分析。

BBC引述一些報道指出，羊肚菌可能是導致消費者中毒甚至死亡的罪魁禍首，但官員向當地媒體指出，要等檢驗結果出爐，才能確定「罪魁禍首」是不是它。

RiFF大廚及老闆克內勒（Bernd H. Knöller）發布聲明，稱他在與衞生官員合作以釐清出事原因。他說：「無論是什麼原因導致這情況。我想就事件表達我最深的歉意，希望很快能澄清事情真相。」

克內勒表示已決定讓餐廳暫時關閉，直至弄清事件起因為止。

西班牙米芝蓮餐廳疑供應有問題羊肚菌：圖為羊肚菌。

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（BBC／國家報）