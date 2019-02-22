委內瑞拉接壤巴西邊境爆發衝突　軍人向平民開槍1死12傷

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）周四（21日）下令封閉接壤巴西邊境，阻止來自外國的人道救援物資運入境內，舉動飽受爭議。當地一班支持反對派的民眾周五（22日）試圖阻止邊境關閉，結果遭軍人開槍驅趕，事件造成至少1死12傷。

事件發生在周五（22日）早上6時半左右，一班當地居民在邊境附近設置路障，試圖阻止軍方車隊前往邊境，但結果軍隊向這群民眾開槍，一位名叫羅德里格斯（Zorayda Rodriguez）的42歲女子死亡，另有12名傷者，當中4人傷勢嚴重。

有當地人表示「我問那些持槍的軍人，他們這樣向手無寸鐵的人民開槍合法嗎？」

民眾反擊 綁架軍人

《華盛頓郵報》引述一名居民代表指，在槍擊事件發生後，有其他民眾加入上街，結果他們綁架了3名軍人。

居民代表指，「大部分民眾都是支持運入救援物資的，我們都希望保持邊境開放。這是幫忙，不是戰爭...... 每一天過去，就會有更多孩子死去。」

馬杜羅政府暫時未回應事件。

衝突源於馬杜羅政府拒絕救援物資

當地反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）1月發起「政變」，自行宣誓為臨時總統，令委內瑞拉出現「雙總統」的政治亂局，西方多國都承認瓜伊多，讓馬杜羅大感不滿。

馬杜羅下令封閉接壤巴西邊境，以阻止來自美國等地的救援物資運入委內瑞拉。馬杜羅表示，讓物資進入委內瑞拉，等於讓外國勢力入侵，又指「委內瑞拉不是一個乞丐國家」。

（綜合報道）