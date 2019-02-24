【委內瑞拉政變】邊境人道物資車被燒　瓜伊多：馬杜羅指使

即時國際
撰文：
最後更新日期：

委內瑞拉政局持續緊張，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）下令關閉連接巴西及哥倫比亞的邊境，阻止外國人道救援物資入境。上周六（23日），被攔截在委國邊境的哥倫比亞物資貨車突然起火，大批民眾協助救火、轉移救援物資。自行宣誓為臨時總統的反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）指摘馬杜羅放火燒物資。

瓜伊多同日於Twitter批評馬杜羅卑鄙，放火焚燒運載人道救援物資的哥倫比亞貨車。他又指一艘來自波多黎各、載有逾200噸人道物資的貨船，受到委內瑞拉海軍護衛艦威脅，而船上都是無辜的平民。

一名自稱是厄瓜多爾國會議員的目擊者弗洛雷斯（Fernando Flores）表示，委內瑞拉國民警衛隊執行馬杜羅命令，放火焚燒運載人道救援物資的貨車。

馬杜羅誓言會阻止外國運來的人道救援物資進入委內瑞拉，指這些東西是「特洛伊木馬」（Trojan Horse），目的是干擾本國政治。

【委內瑞拉政變】馬杜羅禁人道物資入境　因怕「引狼入室」？
【委內瑞拉政變】瓜伊多赴邊境接收人道物資　軍方阻撓
委內瑞拉接壤巴西邊境爆發衝突　軍人向平民開槍1死12傷
委內瑞拉接壤巴西邊境爆衝突　軍人開槍最少2死17傷

（美聯社）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。