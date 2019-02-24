【委內瑞拉政變】邊境人道物資車被燒　瓜伊多：馬杜羅指使

委內瑞拉政局持續緊張，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）下令關閉連接巴西及哥倫比亞的邊境，阻止外國人道救援物資入境。上周六（23日），被攔截在委國邊境的哥倫比亞物資貨車突然起火，大批民眾協助救火、轉移救援物資。自行宣誓為臨時總統的反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）指摘馬杜羅放火燒物資。

瓜伊多同日於Twitter批評馬杜羅卑鄙，放火焚燒運載人道救援物資的哥倫比亞貨車。他又指一艘來自波多黎各、載有逾200噸人道物資的貨船，受到委內瑞拉海軍護衛艦威脅，而船上都是無辜的平民。

ALERTA: Barco con Ayuda Humanitaria, proveniente de Puerto Rico, recibe amenaza de fuego por parte de una fragata de la Armada.



Esta embarcación trae más de 200 toneladas de Ayuda Humanitaria, su tripulación es civil y su único propósito es llegar a Venezuela para salvar vidas pic.twitter.com/hWWr4OypWN — Juan Guaidó (@jguaido) 2019年2月23日

一名自稱是厄瓜多爾國會議員的目擊者弗洛雷斯（Fernando Flores）表示，委內瑞拉國民警衛隊執行馬杜羅命令，放火焚燒運載人道救援物資的貨車。

馬杜羅誓言會阻止外國運來的人道救援物資進入委內瑞拉，指這些東西是「特洛伊木馬」（Trojan Horse），目的是干擾本國政治。

（美聯社）