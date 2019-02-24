【委內瑞拉政變】邊境人道物資車被燒　瓜伊多：馬杜羅指使

撰文：高源樺
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委內瑞拉政局持續緊張，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）下令關閉連接巴西及哥倫比亞的邊境，阻止外國人道救援物資入境。上周六（23日），被攔截在委國邊境的哥倫比亞物資貨車突然起火，大批民眾協助救火、轉移救援物資。自行宣誓為臨時總統的反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）指摘馬杜羅放火燒物資。
瓜伊多同日於Twitter批評馬杜羅卑鄙，放火焚燒運載人道救援物資的哥倫比亞貨車。他又指一艘來自波多黎各、載有逾200噸人道物資的貨船，受到委內瑞拉海軍護衛艦威脅，而船上都是無辜的平民。
ALERTA: Barco con Ayuda Humanitaria, proveniente de Puerto Rico, recibe amenaza de fuego por parte de una fragata de la Armada.— Juan Guaidó (@jguaido) 2019年2月23日
Esta embarcación trae más de 200 toneladas de Ayuda Humanitaria, su tripulación es civil y su único propósito es llegar a Venezuela para salvar vidas pic.twitter.com/hWWr4OypWN
一名自稱是厄瓜多爾國會議員的目擊者弗洛雷斯（Fernando Flores）表示，委內瑞拉國民警衛隊執行馬杜羅命令，放火焚燒運載人道救援物資的貨車。
馬杜羅誓言會阻止外國運來的人道救援物資進入委內瑞拉，指這些東西是「特洛伊木馬」（Trojan Horse），目的是干擾本國政治。
（美聯社）