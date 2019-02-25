【01直擊・特金會】受訪遊客稱買「特金T」　開心記念美朝峰會

美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩周三至周四（27日至28日）於越南首都河內會面。《香港01》記者周一（25日）抵達河內，感受市內已是一片準備好舉行美朝峰會的氣氛，除了不時看到美國和朝鮮的國旗外，「特金會」T恤也隨處可見，遊客也趁這個歷史時刻買下T恤留為紀念。

越南特金會直擊：在河內街頭不難發現美國、朝鮮和越南國旗的蹤影，全城迎接第二次「特金會」來臨。（梁凱怡攝）

從河內內排國際機場前往市區的路程期間，沿路已掛有美國、朝鮮和越南的國旗，國旗下方更配有「手握手」的標誌，象徵和平友好，為峰會營造良好氣氛之餘，也突顯河內「和平之城」的角色。直到晚上，仍有工人在路邊加緊進行綠化工程，為峰會做好準備。

走到市內，街邊原本售賣越南特色T恤的店舖也多了印有特朗普和金正恩肖像的T恤，吸引當地人和遊客駐足。有來自捷克的遊客更買下這款「期間限定」的T恤，說要好好留為紀念。

對於這次峰會，一名來自西班牙的遊客卻不抱任何期望。他認為，美朝峰會只是一場「大龍鳳」，特朗普並不是真正希望締造和平，更言如果他真的渴望和平，就不會任由委內瑞拉的政治亂局走向流血局面。