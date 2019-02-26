【委內瑞拉政變】美制裁委國官員　呼籲凍結委國營石油公司資產

委內瑞拉政局持續緊張，美國財政部周一（25日）宣布，制裁4名支持總統馬杜羅的省長；美國副總統彭斯（Mike Pence）同日在哥倫比亞波哥大（Bogota）與「利馬集團」會談，以及跟委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）會面，彭斯呼籲南美多國追隨美國同類行動，凍結委內瑞拉國營石油公司資產。​

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）周一宣布，制裁4名支持馬杜羅的省長，批評他們貪污及阻止國際人道物資入境，行為可恥。美國副總統彭斯同日在波哥大與「利馬集團」及瓜伊多展開會談，呼籲南美多國追隨美國同類行動，凍結委內瑞拉國營石油公司資產。

彭斯宣布，美國會加派軍機，再運送食物及藥物等人道物資到巴西及哥倫比亞，援助委國人民。彭斯重申總統特朗普的言論，稱會考慮所有選項迫馬杜羅下台。瓜伊多警告，縱容馬杜羅將危害整個美洲，呼籲採取一切措施向馬杜羅施壓。

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）先後下令關閉連接巴西及哥倫比亞的邊境，阻止外國人道救援物資入境。上周六（23日），被攔截在委國邊境的哥倫比亞物資貨車突然起火，大批民眾協助救火、轉移救援物資；瓜伊多指摘馬杜羅放火燒物資。當地一班支持反對派的民眾同日再與邊境軍隊發生衝突，迄今導致4人死亡、35人受傷。

（綜合報道）