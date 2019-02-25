【英國脫歐】文翠珊推遲「最終協議」國會投票　郝爾彬批不負責任

英國首相文翠珊（Theresa May）周日（2月24日）宣布，原定周三（27日）就脫歐最終協議舉行的國會辯論與投票將推遲，並承諾投票會在3月12日前舉行。在野工黨批評文翠珊此舉做法魯莽，相當不負責任。

在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）批評文翠珊拖延表決，是企圖迫使國會議員在脫歐協議或無協議脫歐之間作出抉擇。郝爾彬表示，將與下議院其他政黨合作防止硬脫歐，他形容文翠珊此舉是不負責任地將國家處於危險之中。

文翠珊周日乘飛機前往埃及，準備在歐盟與阿拉伯聯盟（EU-League of Arab States）周日（24日）舉行峰會同時，與歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）會面。她途中表示，不會在本周三舉行投票，以及表明不會延遲脫歐，「人們在討論延長（《里斯本條約》）第50條的期限，認為這能解決問題，但這當然不能。這對決策的重點造成延緩，而重點就是我們必須做出那個決定。」

文翠珊說：「我的團隊會在周二（26日）前往布魯塞爾，因此我們不會在本周舉行「有意義的投票」（Meaningful Vote），但我們將確保它在3月12日前進行。（英國）3月29日脫歐仍然在望，而這正是我們計劃去做的。」

（綜合報道）